Tifosi alla Corte federale. Striscione a Palazzo Marino

09:47 - La Corte federale di giustizia si riunisce venerdì 11 ottobre, a Roma, per discutere il ricorso del Milan contro la squalifica di San Siro (porte chiuse per Milan-Udinese del 19 ottobre), per i cori di discriminazione territoriale nel corso di Juve-Milan. Il Milan si attende la revoca della squalifica, con una sanzione limitata alla curva degli ultras. C'è tutto un movimento (Lega e Figc) disposto a seguire questa traccia, per arrivare a una revisione urgente delle norme.

E nelle ore che precedono la discussione, emergono storie -diciamo- stravaganti. Una riguarda l'iniziativa di un gruppo di abbonati al Milan, che andranno a Roma chiedendo udienza alla Corte federale per spiegare le loro ragioni e i danni derivanti dalla chiusra dello stadio. Difficile (impossibile) che vengano ricevuti. L'altra, il Comune di Milano: alcuni consiglieri hanno esposto nell'aula lo striscione "Abbiamo solo la nebbia". Autoironia come quella dei tifosi del Napoli, domenica al San Paolo. E le parole di un consigliere: "Per far capire cos'è uno sfottò e che cosa è il razzismo".

E adesso, la prassi del ricorso. Ragionevolmente, il Milan può sperare nella cancellazione (o riduzione) della squalifica?

Per quelle che sono le norme in vigore, la prima risposta è no. Il Giudice sportivo Tosel ha semplicemente applicato il regolamento, sulla base del rapporto degli ispettori federali presenti in tribuna allo Juventus Stadium. Hanno udito i cori di discriminazione territoriale (tre volte), hanno scritto il referto e il Giudice sportivo ha applicato il tariffario delle sanzioni: chiusa la curva la prima volta, era accaduto per MIlan-Samp; chiuso lo stadio la seconda volta (recidiva); poi si passerebbe allo 0-3 a tavolino, quindi alla penalizzazione. Sanzioni eccessive, è evidente: ma sono state introdotte lo scorso agosto e sono state accettate dalla Lega di serie A.

Il Milan però ha qualche carta da giocare. La prova audio-tivu, che testimonia come di quei cori non si abbia traccia dai microfoni allo stadio, nel senso che non sono stati universalmente recepiti. Un coro partito anche dalla curva juventina (a metà del secondo tempo), per far capire che c'è stato altro domenica sera, e questo "altro" non compare nei referti. Poi i cori di discriminazione territoriale sono stati irrilevanti rispetto al principio -sacrosanto- di lotta al razzismo, ovvero quei cori che offendono la dignità umana (razza, religione eccetera). Infine il supplemento di referto che la Corte federale chiede poi agli ispettori presenti a Torino: è un altro elemento di valutazione.

C'è dunque questa possibilità di revisione della squalifica. La snetenza della Corte federale, per eventi di questa natura, è (sarebbe) quella definitiva, non essendo previsto un altro grado di giudizio. Però Galliani ha detto che andrà avanti, fino a quando avrà a disposizione strade per fare ricorso. (Tnas).

Un fatto poi è evidente: l'affare-Milan sarà lo spartiacque fra l'attuale e la prossima norma antirazzismo che sarà modificata entro la fine di ottobre. Si dice al Consiglio federale del 28 ottobre, ma è possibile un Cf straordinario già alla fine della prossima settimana. Andranno riviste soprattutto le sanzioni sulla discriminazione territoriale seguendo questi punti: 1) i cori devono essere accalarati ed evidenti, vale a dire udibili da tutti e verificabili anche attraverso l'audio di telecamere e microfoni; 2) la valutazione degli ispettori federali va rimodulata, per evitare esagerazioni o anche sottovalutazioni come è già accaduto; 3) le sanzioni vanno riportate alla norme della scorsa stagione, con chiusura delle curve e multe salate, anche salatissime: all'inizio di agosto, comunque, la Lega ha sbagliato ad accettare che la linea dura contro il razzismo venisse parificata o quasi alla discriminazione territoriale.

La battaglia è appena cominciata. E sarà comunque di breve durata. L'attesa è comunque solo e soltanto sulla Corte di giustizia: i venti presidenti di serie A (non solo il Milan) si attendono che la squalifica del campo di San Siro -seppure con un percorso giuridico tortuoso -venga revocata.