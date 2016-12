Tifo-Roma a sorpresa sit-in contro gli arbitri 

12:18 - E' bastato un pareggio dopo dieci vittorie. Garcia si è lamentato dell'arbitro di Torino-Roma. E i tifosi giallorossi hanno deciso di scendere in piazza, sabato, dinanzi alla sede della Federcalcio: sit-in di protesta, perché gli arbitri... Sì, insomma. Quando si vuole esagerare, questo è il punto. Non sappiamo l'entità di questa protesta, al di là che sia pacifica, ci mancherebbe. Sappiamo però che è difficile comprenderla. Se non impossibile.

Ed ecco come si è sviluppata, fra ieri e oggi, la forma di protesta di alcuni tifosi giallorossi. "Siamo stanchi di vedere la nostra squadra vessata dagli arbitri mandati dal 'Palazzo'. Fermiamoli ora prima che sia troppo tardi!". Questa la motivazione che spingerà i tifosi della Roma a scendere in piazza sabato prossimo per un sit-in di protesta pacifico davanti alla sede della Federcalcio, in via Allegri. L'appuntamento è stato fissato tramite un post pubblicato su Facebook dal gruppo "Qui AS Roma Libera" dopo il pareggio di domenica sera in casa del Torino che ha interrotto la striscia di vittorie consecutive in avvio di campionato