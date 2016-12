Thohir: "Vi dico tutto di Zanetti, Messi, Nainggolan di mercato" 

20:44 - Erick Thohir sta per riprendere l’aereo che lo porta a Milano. Arrivo previsto dopodomani, giovedì: il tempo per prepararsi ad altre riunioni-fiume e accingersi al gran debutto in tribuna a San Siro: Inter-Sampdoria, domenica. Quando saranno in tribuna, se lo vorranno, tanti giocatori della storia nerazzurra. E da Giacarta intanto, il presidente parla: di Zanetti, di mercato, di Nainggolan, di Messi e di bilancio.

Presidente, l’Inter a Milano e lei in Indonesia: come si può far sentire la presenza?

“Vivo in Indonesia. Per l'impegno a Milano ho detto che sarò lì quattro volte l'anno almeno, ma questo non significa che il mio impegno sia minore. Il fatto che io non sia a Milano ogni settimana non significa che non guardi la partita o che non soffra per i risultati o che non ci sia un confronto continuo sul management. Ogni giorno abbiamo riunioni in videoconferenza".

Calciomercato: quali sono le sue priorità?

"A proposito di calciomercato, preciso che non saranno mai mie decisioni, saranno sempre decisioni prese in collettivo. Non sono io a decidere chi dobbiamo comprare”.

Nainggolan è il primo nome che si è fatto, al momento del suo approccio all’Inter.

“Voglio Nainggolan, ma solo se sono tutti d'accordo con l'acquisto. Non vorrei mai prendermi la responsabilità di un acquisto sbagliato. Anche il ds Ausilio l'ha detto: ci incontreremo e valuteremo insieme cosa fare sul mercato”.

Quando i tifosi alla Pinetina le hanno chiesto di Messi, lei rispose: piace anche a me…

”Mi chiesero se mi piaceva, io dissi che dovevo parlare con i miei dirigenti e che avremmo deciso insieme. Vale per tutti i calciatori, non solo Messi. Se mi chiedete se voglio qualche giocatore, la mia risposta sarà sempre la stessa: dobbiamo decidere insieme, tenendo d'occhio sempre il bilancio".

L’Inter dei giovani è soprattutto l’Inter di Zanetti, 40 anni.

"Zanetti è' stato il primo giocatore che ho incontrato a Milano e credo che sia un grande esempio per i giovani, non solo all'estero ma anche qui in Indonesia. Nonostante abbia 40 anni ha ancora una grandissima disciplina, si allena in modo fantastico, segue un'alimentazione corretta, non assume droghe, alcol, non va in discoteca. Fa la vita che tutti gli atleti dovrebbero fare, a 40 anni ne dimostra almeno 10 di meno".