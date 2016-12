Thohir, un figlio juventino. E Moratti anticipa l'assemblea

10:10 - Erick Thohir e l'Inter. E' la settimana del grande passo. E Moratti ha deciso di affrettare i tempi, anticipando a venerdì 25 ottobre (anziché lunedì 28) l'assemblea dei soci per la ratifica del bilancio al 30 giugno 2013. Lì ripianerà il deficit di 81 milioni e parlerà della cessione del 70 per cento a Thohir. Sul quale ci sono novità da raccontare: piccole cose, per capire chi è e come si presenterà.



Appuntamento a venerdì, dunque. Assemblea dei soci dell'Inter, bilancio (81 milioni di passivo) da sistemare: ha provveduto Masimo Moratti. Poi l'annuncio ai soci: la società passa di mano, arriva Thohir, che cosa ne pensate? L'assemblea di prima convocazione sarà breve, nell'attesa del passaggio di consegne. E a quel punto sarà opportuno esserci, ascoltare e registrare. Moratti e gli interisti che staranno di fronte a lui, azionisti con poche (o tante) azioni, ma da sempre accesi e coloriti, quanto basta per scrivere la storia dell'Inter nei decenni, fra alti e bassi, gioie e dolori e la tentazione-Thohir che non si è mai insinuata nei cuori nerazzurri. Tutt'altro.

L'ultimo ritratto è più nero che azzurro, più grigio verrebbe da dire. Reppublica racconta. Parla un amico di Thohir, Entong Nursanto, editore: "La Curva Nord non deve illudersi. Thohir non è Abramovich e nemmeno Mansour. Moratti ama l'Inter e poi i soldi. Eirck il contrario. Primo obiettivo: pareggio di bilancio. Poi il successo".

E ancora: "Fin qui ha tenuto il profilo basso: ma per rispetto della storia dell'Inter. E di Moratti".

La parola a Luigi Gastel, numero uno di Pirelli in Indonesia: "La famiglia Thohir non ha certo problemi di soldi. E' fra la gente più ricca del Paese".

Il socio Roeslani e i 173 milioni da restituire dopo l'indagine dell'anti-frode britannica: il "caso" non intacca la fiducia di Thohir e la sua volontà di andare avanti. "Non ha paura di spendere soldi per operazioni che hanno senso economico". Un po' di timore, semmai, nel non far trapelare che uno dei suoi figli, Aga, è tifoso juventino. Proprio adesso che il simbolo di "Jakartone", ultima frontiera di Calciopoli perlustrata da Andrea Agnelli, ha rimesso a nuovo quella macchina del sospetto che sembrava un capitolo chiuso.

Alla prossima, di chi voglia raccontare Thohir.