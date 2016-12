Thohir pianifica il mercato: "Farò vincere l'Inter e risanerò il club"

22:41 - Dopo oltre cinque ore di lavoro il nuovo presidente dell'Inter Erick Thohir ha lasciato la sede nerazzurra. Chiari i concetti espressi dal tycoon indonesiano: ''Ci sono molte cose da fare perché ho promesso che farò vincere l'Inter e renderò il club più sano. Dobbiamo lavorare duro, daremo una miglior direzione negli affari ma dobbiamo concentrarci e lavorare insieme''. All'incontro era presente anche il dt Branca: "Gettate le basi del mercato".

LE LINEE GUIDA DEL MERCATO

I temi di mercato? La ricerca di un attaccante: piace il cagliaritano Pinilla; in alternativa è spuntato il greco Mitroglou dell’Olympiakos di Atene; per gli esterni di difesa, la società è sempre vicinissima a Vrsaljko del Genoa, prima scelta; per il centrocampo –ma senza la pretesa di arrivarci subito- si pensa sempre a Nainggolan del Cagliari. Il vertice si è concluso intorno alle 16,45 e il nuovo presidente nerazzurro ha tracciato le linee guida del mercato di gennaio e soprattutto della prossima estate.



Marco Branca, all'uscita, ha detto: "Thohir ha idee molto chiare e precise, sulle quali cominciamo a lavorare. Gli obiettivi sono chiari, puntare sui giovani, valorizzare il nostro patrimonio, fare acquisti mirati. Arrivare in finale di Champions nel 2016 può essere un lasso di tempo logico, l'obiettivo di una grande squadra deve essere lottare fino alla fine ed essere sempre competitivi''. Il direttore tecnico ha parlato anche del suo futuro: ''Ne avete parlato più voi di quanto ci abbia pensato io. Ho pensato al lavoro quotidiano e al bene delle squadra. Io non parlo di desideri, sono abituato personalmente a dare il mio massimo in qualsiasi momento per il mio club''.



Branca ha smentito quindi qualsiasi ipotesi di contatto con Il Psg. Anche sui giovani, mostra prudenza: ''Parlare troppo dà loro troppa responsabilità, gli si butta addosso la croce e anche a chi li fa giocare. Credo che i tifosi debbano fidarsi della responsabilità del club". Infine parole di gratitudine verso Massimo Moratti: ''Non credo di aver bisogno di dire qualcosa pubblicamente su quello che pensano tutti i nostri tifosi sul mio ex presidente e ancora presidente onorario. Ha fatto una cosa inimmaginabile per i tifosi dell'Inter, erano anni che non vincevano cose così, ci ha messo tante risorse personali e quindi c'è riconoscenza verso il nostro presidente onorario''.

PRESIDENTE INFATICABILE

Erick Thohir, l’infaticabile. Dopo la mattinata in Lega, il presidente poco dopo le 14 è arrivato nella sede dell’Inter per un primo vertice di calciomercato con Steve Horovitz, il vicepresidente Angelomario Moratti e i dirigenti Branca a Ausilio. Non c’era Mazzarri, a Montecatini per ritirare il premio Maestrelli: e le richieste del tecnico sono già a conoscenza di Thohir.



Le giornate del presidente a Milano non si fermano qui: oltre agli impegni televisivi, domani avrà altri incontri coi vertici nerazzurri e istituzionali, e anche con Adriano Galliani visto che in Lega i due si sono appena “sfiiorati” (quando se n’è andato Thohir, è arrivato l’ad rossonero); e mercoledì parlerà col presidente della Regione, Maroni, per la questione-stadio, che non è stata affrontata col sindaco Pisapia, sabato.

ZANETTI: "SARA' UN'INTER ANCORA PIU' FORTE"

''Thohir mi ha fatto un'ottima impressione. Io credo che abbia delle idee molto chiare e sono sicuro che vuole fare un'Inter ancora più forte. Speriamo sia così'''. Lo ha detto Javier Zanetti premiato oggi a Parma durante la 37/a edizione del premio 'Sport Civilta'' per l'impegno a favore dei bambini della sua Fondazione Pupi. ''Se mi mancherà Moratti? Lui ci sarà sempre - ha aggiunto Zanetti - E' lui che ha individuato le persone che, con le loro qualità, possono ora aiutare l'Inter a guardare ancora più in alto. Una società con tanta storia come la nostra merita tutto questo''. E nella futura Inter indonesiana c'è chi vede Zanetti vicepresidente o esponente dell'area tecnica. ''L'ho letto anch'io sui giornali ma nessuno mi ha parlato o detto qualcosa - ha sottolineato il giocatore - Io poi in questo momento penso soltanto a scendere in campo e a dare il mio contributo. Per quanto riguarda il mio futuro, ci sarà tanto tempo per parlarne''.