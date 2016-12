Thohir fissa l'obiettivo 2014: terzo o quarto posto 

18:55 - Erick Thohir, da Giacarta. Tornato a casa, ha parlato: dell'Inter, ovviamente. Ha di nuovo ringraziato Moratti, ha spiegato il suo modello di sviluppo del club, come Manchester United e Chelsea che in Indonesia, e in Asia, hanno un grande seguito. E ha fissato (per Mazzarri) gli obiettivi della stagione: buon calcio, divertimento e spettacolo, e quarto posto. Meglio il terzo. Sembra poco: non lo è.

"L'Inter è in un momento di transizione. La scorsa stagione ci siamo classificati al nono posto, ora speriamo che quest'anno possa arrivare il quarto o meglio il terzo posto. Abbiamo un ottimo allenatore". "E' la prima volta che uno straniero diventa presidente dell'Inter. Dobbiamo fare attenzione al nostro operato, perché dobbiamo migliorare l'intero club". “Io sono arrivato per dare all'Inter un altro valore, quello legato al business, per aiutare l'Inter a tornare tra le grandi d'Europa. Manchester United e Chelsea hanno tanto seguito e tanti sponsor in Indonesia, dobbiamo far sì che questo seguito cresca anche per noi". "Ora dobbiamo lavorare duro. La reazione dei tifosi? Come avete potuto vedere attraverso i media, è stata assolutamente positiva".

Thohir tornerà a Milano venerdì. E domenica 1 dicembre sarà a San Siro per Inter-Sampdoria: con l'invito a essere presenti a tutti i calciatori che hanno vestito la maglia nerazzurra.