Thohir dall'Indonesia: "Ho scelto l'Inter per la grande storia"

00:07 - Erick Thohir torna a parlare di Inter e lo fa dall'Indonesia, a margine del summit investor di Subaraya. Il tycoon ha spiegato i motivi che lo hanno spinto ad acquistare la società nerazzurra: "Ha una grande storia, sia in Europa che in Italia, e c'erano le condizioni giuste per acquistarla". Riguardo al mercato ha aggiunto: "So che abbiamo bisogno di esterni ma prima di decidere per acquistare qualcuno devo confrontarmi con Moratti e Mazzarri".

Il magnate si è poi soffermato sulla situazione del calcio in Italia: "Sono certo che tornerà al vertice entro due anni, ci sono tutte le possibilità perché ciò avvenga" - ha poi aggiunto - "La Serie A è spesso oscurata dalla Liga spagnola o dalla Premier inglese ma io preferisco di gran lunga il vostro calcio, in Spagna vincono sempre Real Madrid e Barcellona".

Infine, ha parlato pure delle possibilità di vedere un suo connazionale in nerazzurro: "Per ora non credo di portare indonesiani in Italia, ma se lo dovessi fare preferirei puntare su giovani da far crescere nei vivai, per poi lanciarli in prima squadra una volta pronti".