Thohir: "All'Inter vorrei Nainggolan"

18:09 - Messaggio da Giacarta, all'alba. Mittente Erick Thohir, in piedi fino alle 5 per vedere Bologna-Inter. "E' stata una buona partita, non abbiamo avuto fortuna, abbiamo sprecato qualche occasione importante e colpito dei pali. Adesso però guardiamo avanti, alla prossima. E per chiudere: "Forza Inter!". Parole soft, non c'è motivo di arrabbiarsi. Thohir sarà a Milano giovedì. Domenica a San Siro per Inter-Sampdoria. A quel punto sì, vietato pareggiare.

Poi il calciomercato. "Sì, a me Nainggolan piace essendo di origini indonesiane, lo vorrei - ha detto il presidente dell'Inter -. Però devo ancora discutere con il management relativamente al mercato, non posso ancora prendere delle decisioni in tal senso", ha dichiarato il tycoon che ha altresì confermato il suo prossimo viaggio in Italia in programma giovedì.

Thohir afferma altresì che comunque l'organico dell'Inter vanta alcuni giocatori importanti: "Sono soddisfatto dell'Inter attuale, perché è un mix ben equilibrato tra giovani e anziani, e dove sono presenti giocatori di alto livello come Esteban Cambiasso, Andrea Ranocchia e Rodrigo Palacio. E penso che anche l'anno prossimo avremo bisogno di giocatori come loro, per non parlare di un portiere forte come Samir Handanovic, per non parlare di Yuto Nagatomo. Però penso che in futuro saremo più forti".