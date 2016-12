Thohir al derby, ma senza Moratti: "Vogliamo vincere"

12:17 - Nelle prossime ore, Erick Thohir sarà a Milano. Molte cose da dire e da sistemare in casa Inter, le linee guida del mercato da tracciare, prima fra tutte la trattativa col Chelsea per cedere Guarin e quindi l’approdo a due nomi in cima all'agenda, sua e di Mazzarri: Nainggolan, operazione già avviata; e Lavezzi, tentativo complicato ma che l’Inter intende portare avanti fino in fondo. Thohir ha già dato il benestare a questo tentativo.



E poi il derby, domenica: alla ricerca della prima vittoria da presidente, carica fin qui contrassegnata –sul campo- da tre pareggi e una sconfitta su quattro partite. Poco, è ovvio. Un derby che vedrà il “vero” debutto del neo presidente a San Siro: nel senso che alla sfida Inter-Milan non sarà presente Massimo Moratti, impegnato al’estero per lavoro. (Alla prima di Thohir, Inter-Samp, c'era anche il presidente onorario).

“Ci sono partite speciali e il derby è appunto una partita speciale. Vogliamo vincerlo”. E’ quanto ha riferito il numero uno nerazzurro. La sconfitta di Napoli è già passato. “Ho avuto uno scambio di idee con Mazzarri e ho piena fiducia nel lavoro che si sta facendo all'Inter. I giudizi non dipendono dai risultati e il nostro progetto non è a scadenza immediata. Le cose che durano nel tempo vanno elaborate passo dopo passo, senza fretta”.