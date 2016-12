Sprofondo Milan: il peggior inizio dell'era Berlusconi 

16:50 - Sono cifre che spaventano, sono numeri che deprimono i tifosi rossoneri. Contro l'Inter ancora una sconfitta, la sesta. Come nella scorsa stagione in 17 partite, con una percentuale quasi di una partita su tre persa. Come un anno fa difesa insufficiente addirittura peggiore: ora sono 26 le reti subite mentre alla terzultima partita dell'andata dello scorso campionato erano "solo" 22. Il Milan non vince a San Siro dal 19 ottobre, 1-0 contro l'Udinese, e nelle seguenti 8 partite ha vinto solo una volta contro la lanterne rouge Catania, tre le sconfitte e cinque i pareggi.

I primati negativi però riguardano soprattutto la posizione in classifica e il distacco dalla prima. Mai nella presidenza Berlusconi il Milan aveva accumulato un distacco di 27 punti dalla vetta o a questo punto della stagione si trovava in tredicesima posizione. Nella stagione 1996-1997, in cui i rossoneri arrivarono decimi, il Milan era ottavo con 25 punti, a 8 dalla prima, e stesso numero di sconfitte; nel 1997-1998 è arrivato undicesimo, 24 i punti a -14 dalla Juve capolista in nona posizione. Quest'anno si può obiettare che Juventus e Roma non stanno tenendo un'andatura umana e normale, ma anche da un più terrestre Napoli la distanza è siderale, 17 punti in 17 partite. Saranno sufficienti gli inserimenti di Honda, Rami, magari un centrocampista e il recupero degli infortunati o si tratta di un problema strutturale? Chi conosce la risposta sa quale sarà il destino del Milan 2013-2014.