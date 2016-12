Spolli-Balotelli, nessuna prova tv: le immagini non sono chiare

17:00 - Niente squalifica per Nicolas Spolli, accusato da Mario Balotelli di averlo chiamato "negro di m..." nel corso della partita tra Catania e Milan. La Procura federale non ha infatti segnalato il caso al Giudice Sportivo che, di conseguenza, non ha fatto ricorso alla prova tv. Come anticipato questa mattina, quindi, l'argentino è stato graziato. Immediata la reazione di Baloche, su twitter, esplode: "Per fortuna che c'è giustizia in questo Paese".

Nel referto arrivato a Tosel non c'era insomma nulla che facesse riferimento al caso e che potesse portare all'utilizzo delle immagini televisive per arrivare a eventuali sanzioni ai danni di Spolli. Ergo, niente di fatto, per buona pace di SuperMario, cui non resta che sfogarsi su twitter.





Ahahah per fortuna che c'è giustizia in questo paese.

— Mario Balotelli (@FinallyMario) 3 Dicembre 2013

MARIO, GITA A GORIZIA

Ovviamente felice, invece, è Spolli, che rischiava, in linea teorica, una squalifica da 10 giornate e che, al contrario, sarà regolarmente a disposizione di De Canio per il prossimo match di campionato.

Lunedì di relax per Mario Balotelli a Gorizia. L'attaccante rossonero ha approfittato della giornata libera per andare a trovare l'amico Armen Petrosyan, campione di kick boxing. Supermario è stato avvistato prima tra la bancarelle della Fiera di Sant'Andrea e poi al bar "Morrocco", dove è stato "assalito" dall'affetto dei tifosi prima di tornare in albergo. Martedì mattina poi Balotelli si è concesso un giro al Luna Park nel centro della città e poi è tornato a Milano.