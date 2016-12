Spareggi Brasile 2014, Messico a valanga con la Nuova Zelanda: 5-1

23:50 - Gol e spettacolo allo stadio Azteca di Città del Messico nel match di andata degli spareggi per i Mondiali in Brasile tra Messico e Nuova Zelanda. Troppo forti gli uomini di Herrera per la banda di Herbert, che di fatto dice addio alla qualificazione. Per i messicani nel primo tempo a segno Aguilar e Jimenez. Nella ripresa in rete poi due volte Peralta e Marquez. Di James il gol della bandiera degli ospiti.

Reduce da un girone deludente e arrivato allo spareggio in extremis grazie alla vittoria nel recupero degli Stati Uniti su Panama, il Messico dunque ha fatto valere la sua maggior qualità e ha messo in cassaforte la qualificazione a Brasile 2014. Difficile, infatti, che la Nuova Zelanda riesca a ribaltare il risultato del match di andata. A meno di clamorosi colpi di scena. Il ritorno tra Nuova Zelanda e Messico si giocherà mercoledì 20 novembre.