Spagna: Valencia pieno di debiti e in vendita 

10:42 - La crisi economica ha colpito anche il Valencia e Bankia, l'istituto di credito spagnolo, ha deciso di mettere in vendita il club dopo che ad agosto era diventato proprietario unico a causa di un prestito di 81 milioni di euro del 2009 non restituito. La società bianconera è piena di debiti (quasi 300 milioni di euro) e rischia la bancarotta: per questo si cerca un acquirente estero in grado di ridare gloria al Valencia.