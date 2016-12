Spagna: la maglia giallorossa porta sfortuna al Barça

13:10 - A Barcellona la chiamano la maledizione della senyera. La senyera sarebbe la bandiera catalana, ma anche la nuova maglia giallorossa del Barça, che non sembra portare molto bene agli undici di Tata Martino. Da quando vestono quella divisa, i blaugrana hanno raccolto solo un punto in campionato e uno in Champions. L'ultima sconfitta del Barça giallorosso è di domenica scorsa alla Cathedral de San Memès contro il Bilbao per 1-0.

Prima della sconfitta contro il Bilbao, il Barcellona, in versione Lecce, aveva perso in un'amichevole estiva contro il Bayern 2-0, poi il pareggio in Supercoppa spagnola contro l'Atletico Madrid 1-1 e infine lo 0-0 in campionato contro l'Osasuna. Si spera che nelle prossime gare contro il Cartagena in Copa de Rey e contro il Villareal in campionato la maledizione della senyera si possa interrompere. Intanto Leo Messi, infortunatosi lo scorso 11 novembre nella gara di campionato contro il Betis, è tornato a correre senza sentire dolore. La seconda fase della riabilitazione a Buenos Aires procede benissimo.