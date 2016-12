Spagna: Barcellona, senza Messi è crisi

12:34 - Due sconfitte in sei giorni, dopo che nelle prime 20 partite stagionali erano arrivate 16 vittorie e 4 pareggi, sono un campanello d'allarme da non sottovalutare. Il k.o. del Barcellona contro l'Athletic Bilbao spalanca la porta ad analisi e critiche di ogni tipo, dalla condizione atletica dei giocatori al gioco proposto da Martino. Il problema numero uno, però, è sempre il solito: senza Messi, i catalani sono un'altra squadra.

La Pulce, fuori da metà novembre per un infortunio muscolare, rientrerà non prima del 2014. E così il Barcellona, dopo essere caduto martedì sera in Champions contro l'Ajax, conosce la prima sconfitta stagionale anche nella Liga (1-0 in casa dell'Athletic Bilbao). Ne approfittano le squadre di Madrid, con l'Atletico che aggancia in vetta i blaugrana e il Real che si porta a soli 3 punti.



La sconfitta, per la verità, trova un valido alibi nelle pesanti assenze tra le file del Barcellona che, oltre a Messi, non poteva contare su Valdes e i due esterni titolari Dani Alves e Jordi Alba. Ma non sgrava il tecnico Martino dalla colpa di aver messo in campo una squadra capace di creare poco a livello offensivo e di soffrire troppo dietro. Andres Iniesta però, dalle pagine di Marca, evita drammi eccessivi: "E' chiaro che sorgano dubbi quando si perde ma non possiamo nemmeno guardare tutto nero".



Con Messi ai box, allenatore e tifosi speravano nella definitiva esplosione di Neymar che, però, non ha ancora dimostrato di sapersi caricare la squadra sulle spalle. Il Barcellona non inanellava due sconfitte consecutive dal febbraio scorso quando perse per 1-3 al Camp Nou contro il Real Madrid nella semifinale di Coppa e quattro giorni più tardi, nella rivincita della partita in campionato, per 2-1 al Bernabeu. Contro il Bilbao poi, il Barca ha fallito l'aggancio allo storico record dei blancos, capaci, tra le stagioni 86-87 e 87-88, di restare al comando solitario della classifica di Ligaper 53 giorni consecutivi. Per i più scaramantici, le due sconfitte sarebbero frutto della nuova divisa catalana a strisce giallo-rosse: nelle cinque partite giocate con questa maglia indosso, infatti, il Barcellona non ha mai vinto.