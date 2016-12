Sorpresa Atletico Madrid: squadra numero 1 in Europa

14:13 - Dopo la vittoria per 7-0 contro il Getafe, l'Atletico Madrid sale in vetta al ranking Uefa della stagione in corso con 138570 punti. La squadra di Simeone è seconda in classifica nella Liga, ed è già sicura della qualificazione agli ottavi di Champions League come prima del girone. Dietro i Colchoneros il Bayern Monaco, che giocando in un campionato con un coefficiente minore rispetto gli spagnoli totalizza "solo" 13457 punti.

La squadra allenata dall'ex interista Diego Pablo Simeone in questa stagione sta raggiungendo risultati pazzeschi e statistiche stratosferiche: 50 gol realizzati tra Liga e Champions League, di cui 17 del solo Diego Costa, attaccante brasiliano che ha destato scalpore per avere scelto di giocare con la maglia della spagna rispetto a quella verdeoro. Occupano gli altri gradini del podio il Bayern Monaco, che usufruisce di un coefficiente minore di difficoltà del campionato, e Real Madrid e Barcellona con gli stessi identici punti. La migliore italiana è il Napoli, decimo. Il Milan al 14° posto, Fiorentina al 15° e Juventus al 22°.



L'Atletico Madrid, in questa stagione, è riuscita ad entrare anche nella top ten del ranking Uefa delle ultime cinque stagioni, superando Inter e Porto e raggiungendo il nono posto. Questa speciale classifica è guidata dal Barcellona che conserva un ampio vantaggio su Bayern Monaco, Real Madrid e Chelsea. Lontane Inter (11), Milan (12), Juve (25) e Napoli (32).