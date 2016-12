Sollievo Juve: solo una botta per Vidal

11:04 - Dopo la doccia fredda di Firenze, una buona notizia per la Juve. Il temuto infortunio muscolare di Arturo Vidal, infatti, non si è rivelato tale. Gli esami a cui si è sottoposto il cileno hanno evidenziato solo una botta a una caviglia, ma niente di più. La sua presenza contro il Real Madrid non è pertanto a rischio e il giocatore è stato regolarmente convocato. Niente da fare, invece, per Vucinic e Lichtsteiner, ancora lasciati a casa.



Vidal al "Franchi" era entrato nella ripresa per Marchisio, giusto il tempo di regalare un paio di palloni importanti alla Fiorentina e timbrare il suo match nel peggiore dei modi. Al termine della gara il cileno aveva avvertito un fastidio non ben precisato. A tre giorni dalla partita contro il Real che deciderà, molto probabilmente, il futuro in Champions della banda di Conte, sarebbe stata una ulteriore mazzata. Invece Vidal ci sarà e dovrebbe giocare da titolarissimo contro i merengues dopo la panchina fiorentina. Perché mercoledì non c'è spazio per un fallimento e, quindi, Conte non ha nessuna intenzione di lasciar fuori i migliori. Almeno quelli a disposizione.

Ecco l’elenco degli juventini convocati per il match con il Real Madrid: Buffon, Chiellini, Caceres, Ogbonna , Pogba, Marchisio, Tevez, De Ceglie, Giovinco, Peluso, Llorente, Barzagli, Bonucci, Padoin, Pirlo, Asamoah, Vidal, Storari, Isla, Rubinho.