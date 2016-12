Sito della Fifa vittima di un hacker: ecco i gironi dei Mondiali

10:37 - Il sito della Fifa è stato vittima di un hacker che è riuscito a operare sul sorteggio dei gironi del Mondiale 2014 in Brasile. Su tumblr sono apparsi gli screenshot incriminati con i vari gironi stilati da chi ha sferrato l’attacco informatico. Il "sorteggio hackerato" è stato benevolo con la nostra selezione capitata nel girone insieme a Belgio, Honduras e Costa D'Avorio. La sfida più suggestiva è rappresentata da Messi contro CR7.

Gruppo A: Brasile, Messico, Inghilterra, Francia

Gruppo B: Uruguay, Ghana, Giappone, Grecia

Gruppo C: Colombia, Costa Rica, Bosnia, Camerun

Gruppo D:Germania, Olanda, Cile, Australia

Gruppo E: Belgio, Honduras, Costa d’Avorio,Italia

Gruppo F: Svizzera, Russia, Nigeria, Usa

Gruppo G: Argentina, Portogallo, Iran, Algeria

Gruppo H: Spagna, Croazia, Corea del Sud, Ecuador