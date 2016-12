Simeone: "Sarebbe un onore allenare l'Inter"

16:03 - Diego Pablo Simeone non ha dimenticato l'Inter. Il tecnico argentino sogna un giorno di potersi sedere sulla panchina nerazzurra: "Sarebbe un onore. Per ora ne hanno parlato soltanto i giornali. Mi vedo per parecchio tempo all'Atletico Madrid". Due battute anche su Mario Balotelli, prossimo avversario degli spagnoli in Champions League: "E' un ribelle? A modo suo lo è. Leggo che il Milan vorrebbe venderlo. Meglio per noi quando li affronteremo".

Simeone nell'intervista al Giornale aggiunge: "Qualcuno dice che potrei diventare il Ferguson dei colchoneros. Quell'uomo è stato il calcio. Più di Mourinho? C'è una differenza di età notevole. Vedremo cosa accadrà nel tempo. Mourinho ha carisma. L'ho visto allenare l'Inter per una settimana intera ad Appiano Gentile e mi ha impressionato molto". Ferguson e Mou come modelli dunque. Ma oltre all'Inter al tenico non dispiacerebbe allenare l'Argentina: "Sono ancora giovane, mi ritirerò non prima di aver compiuto i 65 anni. E poi Sabella sta lavorando bene. Se ci fosse una situazione d'emergenza allenerei l'Argentina senza però mollare l'Atletico".

Dalla panchina al campo. El Cholo sembra apprezzare i giocatori ribelli: "Come mai cerco sempre calciatori ribelli? Perché in campo ci mettono tutto, compresa l'anima. E' una questione caratteriale. Balotelli è un ribelle? A modo suo lo è. Leggo che il Milan vorrebbe venderlo. Meglio per noi quando li affronteremo in Champions. Datemelo in squadra e vi faccio vedere cosa significa avere il fuoco nell'anima".

Sulla sfida con i rossoneri l'argentino spiega: "Loro rappresentano la storia del calcio. Ce la giochiamo alla pari. Non voglio sbilanciarmi. Allegri? Bravissimo allenatore. Vorrei vedere altri a saper gestire come lui un gruppo di campioni".