Silvio Berlusconi: "Torno ad occuparmi del Milan in prima persona"

15:03 - Silvio Berlusconi prenderà per mano il Milan per rilanciarlo. A dichiararlo è stato il presidente rossonero in occasione di un incontro con i parlamentari di Forza Italia. "Ricordatevi - avrebbe detto Berlusconi - che il Milan era in Serie B, poi sono arrivato io. Promisi che l'avrei fatta diventare la squadra più forte al mondo. Nessuno ci credeva... Ora tornerò ad occuparmente in prima persona, lo rilancerò in Italia e in Europa".