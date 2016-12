Serie D, ultras Monopoli: "Toglietevi le maglie"

14:53 - Ancora tifosi protagonisti in negativo questa volta nel Girone H di Serie D. Al termine del match tra Francavilla e Monopoli, terminato 3-1 in favore dei padroni di casa, è esplosa la contestazione degli ultras pugliesi. I supporters della squadra biancoverde, entrati sul terreno di gioco, hanno preteso che i giocatori si togliessero le maglie, lasciandole sul campo. Ritorna subito alla memoria il celebre episodio di Genoa-Siena dell'aprile 2012.

In quella circostanza gli ultras del Grifone chiesero, e ottennero, lo stesso, in diretta televisiva. I perchè del comportamento dei tifosi del Monopoli non sono del tutto evidenti: la squadra, reduce da due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre gare disputate e protagonista nel complesso di prove sbiadite, si trova comunque al terzo posto nel girone, a soli quattro punti dalla capolista Marcianise: "Non c'è scritto da nessuna parte che bisogna sempre vincere - ha dichiarato Claudio De Luca in un'intervista trasmessa dal Telegiornale Regionale della Basilica - il problema nel calcio italiano è proprio questo, si vive un'esasperazione incredibile".