Serie B: scivolone Empoli, il Cittadella fa festa

Prima sconfitta stagionale in casa per l'Empoli, battuto 1-0 dal Cittadella al Castellani. Uno scivolone che costa carissimo alla formazione toscana, scavalcata dal Palermo in testa alla classifica di Serie B. I veneti, che non vincevano dallo scorso 13 ottobre, si impongono grazie a una rete di Coralli al 13'. Finale nervoso: nell'Empoli espulsi Rui all'82' e il tecnico Sarri nei minuti di recupero.

Sarri non si fida del momento di condizione degli ospiti e conferma gli undici titolari della vittoria di Novara, mentre Foscarini butta nella mischia il senegalese Coly in difesa, con Coralli e Di Roberto tandem offensivo. Il primo squillo del match porta la firma degli ospiti, che al 10' sugli sviluppi di un calcio d'angolo portano alla conclusione Gasparetto, ma Bassi di piede dice no al difensore del Citta. Tre minuti dopo arriva però il morso del Cobra, Claudio Coralli. Appostato sul secondo palo su un corner di La Camera, l'ex Empoli di testa non sbaglia su assist aereo di Coly e fa 1-0 per i granata. L'Empoli nel primo tempo è tutto in una conclusione a giro di Maccarone, che al 37' comincia il suo duello personale con Di Gennaro che continuerà nel secondo tempo.La ripresa comincia con parecchi falli a centrocampo da parte dei centrocampisti del Cittadella, che provano così a spezzettare la manovra toscana. Al 63' Maccarone però fa tutto da solo e impegna ancora una volta Di Gennaro, che chiude bene il primo palo sulla conclusione dell'ex attaccante della Samp. Sarri inserisce Pucciarelli e Mario Rui al posto di Verdi e Laurini, e proprio al minuto 82 l'ex difensore dello Spezia commette un'ingenuità imperdonabile, atterrando in contropiede Minesso: per Cervellera è rosso diretto, Mario Rui espulso ed Empoli in dieci. Nei minuti finali due salvataggi in extremis di Pugliese salvano la porta del Cittadella, e dopo l'espulsione di Sarri nei minuti di recupero per proteste, i veneti possono festeggiare il ritorno alla vittoria dopo dieci lunghe giornate di digiuno. Empoli che cade per la prima volta in campionato fra le mura amiche, rimane a 36 punti e si vede scavalcare al primo posto dal Palermo. Il Cittadella, con i tre punti, esce dalla zona playout, e nel prossimo turno ospiterà al Tombolato il Lanciano. Empoli che proverà a rifarsi facendo visita al Pescara.