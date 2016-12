Serie B: Reggina stesa, Palermo in vetta 

22:59 - Una notte da capolista. Nel secondo anticipo della 14.a giornata di Serie B, il Palermo vince 2-0 in casa della Reggina e, grazie all'ottavo risultato utile consecutivo dell'era Iachini, balza momentaneamente in vetta al campionato, a +1 sul Lanciano impegnato domani a Empoli. Al Granillo decidono le reti di Barreto e Milanovic, ma gli amaranto recriminano per un fallo di mano in area di Andjelkovic sul risultato di 0-1 non visto dall'arbitro.

Castori si affida al classico 4-4-2 con Gerardi e Di Michele avanzati, mentre Iachini - a causa delle assenze di Dybala, Hernandez e Belotti - è costretto a schierare l'inedito tandem d'attacco Troianiello-Lafferty. Si parte al piccolo trotto, ma alla prima occasione il Palermo passa: minuto 8, Lafferty recupera la sfera in area avversaria e calcia in porta, Benassi respinge corto e Barreto insacca per il più classico dei gol dell'ex. Al quarto d'ora ancora Palermo con una girata volante di Troianiello, Benassi si supera e mette in angolo. La Reggina non c'è al 38' di nuovo Troianiello s'invola tutto solo ma l'intervento in extremis di Gentili è prodigioso: si va al riposo sull'1-0 per i siciliani. Nella ripresa la Reggina cambia faccia. Prima (54') Rigoni e Gerardi vengono murati al limite, poi (63') Sbaffo manca l'impatto col pallone da ottima posizione, infine (64') Di Michele manda clamorosamente fuori dopo aver sfruttato l'errore di Milanovic e saltato pure Sorrentino. Il Palermo si rivede al 76' con un colpo di testa ravvicinato di Malele respinto con un piede da Benassi, ma sul ribaltamento di fronte la Reggina s'infuria: Sorrentino respinge il tiro di Foglio, Di Michele calcia a botta sicura ma Andjelkovic ribatte sulla linea con un braccio. Per l'arbitro Mariani il difensore colpisce con il petto, Castori protesta e viene espulso. I locali continuano a spingere, ma all'89' Benassi - tra i migliori fino a quel momento - sbaglia l'uscita e Milanovic di testa fa scendere i titoli di coda sul match.