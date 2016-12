Serie B: pari spettacolo tra Spezia e Brescia

22:11 - Allo stadio Picco spettacolare 2-2 tra Spezia e Brescia nell'anticipo della nona giornata di Serie B. Tutti nella ripresa i gol: liguri in vantaggio al 54' con un rigore di Sansovini. Le rondinelle ribaltano l'incontro con Scaglia e Coletti ma nel finale Ebagua fissa il punteggio sul pari finale. Con questo risultato i liguri salgono a quota 13, raggiungendo il Crotone in zona playoff, mentre il Brescia va a 9 punti in classifica.

Stroppa deve fare a meno di Leali, impegnato con l'Under 21 di Di Biagio. Al suo posto dentro Valentini. Pronti via e Arcari è chiamato al miracolo su una deviazione sfortunata nella propria porta di un difensore bresciano dopo il colpo di testa a prolungare di Lisuzzo. La risposta del Brescia arriva al 16' con Finazzi che anticipa Migliore sul cross dalla sinistra di Kukoc ma la palla sfiora il palo. Due minuti più tardi si assiste alla seconda prodezza di Arcari che, con un balzo felino, spedisce in angolo il colpo di testa ravvicinato di Rivas.

Al 23' sinistro potente di Sodinha respinto non senza qualche apprensione da Valentini. L'ultimo squillo è dello Spezia con un sinistro potente di Ebagua, deviato in corner da Zambelli. Passano appena 9 minuti nella ripresa e l'incontro si sblocca. Contatto veniale in area bresciana tra Camigliano e Sansovini: per l'arbitro Merchiori non ci sono dubbi, è rigore. Dagli undici metri lo stesso Sansovini trasforma con un sinistro potente e preciso. Bergodi non ci sta ed inserisce Juan Antonio al posto di uno spento Mandorlini. Al 67' arriva il pari delle rondinelle con un gran sinistro dalla distanza di Scaglia che si infila nell'angolino. Al 78' il Brescia ribalta addirittura il risultato con un diagonale di Coletti che beffa Valentini. Quando ormai il match sembrava alla portata del Brescia, arriva il pari definitivo di Ebagua al 93': splendido controllo di petto dell'attaccante nigeriano e pallone spedito con violenza sotto la traversa.

La partita però vive un ultimo sussulto: al quarto minuto di recupero Ebagua si fa anticipare da Arcari, la sfera finisce sui piedi di Bovo che calcia a lato a porta spalancata. Si chiude così sul 2-2 una partita emozionante e ricca di colpi di scena.

Nel prossimo turno lo Spezia farà visita al Trapani mentre il Brescia ospiterà il Cittadella.