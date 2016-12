Serie B: Novara-Cesena 1-1, Rubino beffa i romagnoli

22:46 - E' ancora una volta Raffaele Rubino a salvare il Novara. L'eterno bomber azzurro mette a segno all'89' l'1-1 che consente al Novara di arginare la crisi dell'ultimo periodo e ad Aglietti di tenersi la panchina piemontese. Il Cesena, che si era portato in vantaggio con Cascione al 28', fallisce invece l'aggancio all'Empoli al secondo posto, recrimina per l'occasione sprecata e si accontenta di salire a quota 21 punti.

Primi venti minuti con un netto predominio dei locali, che all'11' sfiorano il vantaggio grazie al bolide di Faragò da 30 metri su cui si oppone con efficacia Campagnolo. La spinta del Novara non si esaurisce, ma è il Cesena a trovare il vantaggio al 28': angolo dalla sinistra di Defrel, sponda di Volta per Tabanelli che serve con un rimpallo Cascione. E' l'ex Pescara a risolvere la mischia col destro, gli uomini di Aglietti protestano per un fallo di mano in fase di controllo che, però, non sembra esserci. I piemontesi reagiscono col colpo di testa di Salviato al 33', ma la palla termina alta sopra la traversa.



Bisoli rientra con Almici al posto di Consolini, e al 53' deve fare i conti con i problemi fisici di Cascione: dentro al suo posto De Feudis. Il Novara, pian piano, sembra spegnersi e non riesce a creare significative occasioni da rete, con Comi e Gonzalez che dimostrano di non avere ancora sviluppato una buona intesa. Sono Rubino e Lepiller a movimentare la manovra piemontese, ma all'81' il francese centra una clamorosa traversa con un sinistro di controbalzo da fuori area. Il gol arriva quando ormai il Piola non ci spera più: all'89', su un lancio dalle retrovie, Gonzalez fa da sponda per Rubino che anticipa di testa un ingenuo Volta e insacca l'1-1. Prossimo turno con Crotone-Novara e Cesena-Ternana.