Serie B: Morganella fa volare il Palermo

10:01 - Santo Stefano felice per il Palermo. La squadra di Iachini batte 1-0 la Ternana al Barbera e, complice lo scivolone dell'Empoli, torna da solo in testa alla classifica. A decidere il match è una rete firmata al 57’ da Morganella, a segno con un gran destro. Per i siciliani si tratta della quarta vittoria casalinga consecutiva mentre gli umbri, al secondo ko di fila, devono rinviare ancora l'appuntamento con il primo successo esterno della stagione.

Nel Palermo reduce dalla sconfitta di Carpi non ci sono gli squalificati Milanovic (tre giornate), Daprelà, Munoz e Barreto: Iachini ridisegna la sua formazione lanciano in attacco il trio Hernandez-Belotti-Troianiello. Rosanero a trazione anteriore, ma il primo tempo è di marca rossoverde: Zito apre le ostilità con un bel mancino, quindi risponde Bolzoni dalla distanza. Rispoli scalda i motori al 12', quindi al 23' arriva la palla gol clamorosa: uno-due con Antenucci, conclusione da ottima posizione e palla fuori. Hernandez è evanescente, Belotti prova ad accendersi, ma i difensori della Ternana, con le buone o le cattive lo limitano. C'è spazio al 40' per l'eurogol sfiorato da Zito, con un mancino al fulmicotone che esce di pochissimi centimetri. Dopo una manciata di secondi è Miglietta a sprecara un'altra palla gol a tu per Ujkani. Si va al riposo sullo 0-0. La ripresa inizia come la prima frazione: botta di Viola, Ujkani si supera di nuovo. Ma l'inerzia del match è destinata a cambiare: al 57' ecco il gol che indirizza la gara. Palla vagante a centroarea, Morganella arriva di gran carriera dalla destra e scarica un bel destro di rara potenza: 1-0 per il Palermo. Il colpo decisivo è però l'innesto di Di Gennaro per Troianiello: mezz'ora di grande qualità e quantità per il numero dieci, che metterà in croce la difesa ospite. Al 73' Di Gennaro trova una gran punizione, ma Brignoli dice no allungandosi. Dopo il 90' ecco le ultime due, clamorose palle gol: Hernandez manca il 2-0 senza riuscire a finalizzare un contropiede perfetto, quindi Rispoli spara sul fondo col piatto destro la più facile delle occasioni da gol. Finisce 1-0 per il Palermo: fra tre giorni si ritorna in campo, rosanero impegnati in casa del Crotone, la Ternana ospiterà invece la Reggina.