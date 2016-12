Serie B: Latina, colpaccio a Palermo

10:20 - Nel lunch match della 15.esima giornata di Serie B il Latina mette a segno il colpaccio e sconfigge 2-1 il Palermo. Vantaggio iniziale di Hernandez che sembra mettere in discesa la sfida, ma tra 25' e 45' Ghezzal e Jefferson ribaltano la situazione. Quarta sconfitta stagionale per i rosanero che falliscono l'aggancio al primo posto dell'Empoli, i laziali invece salgono a quota 23 punti in classifica.

Iachini si affida a Hernadez e Belotti per tentare l'assalto alla vetta, e al 18' la scelta dell'ex tecnico del Siena sembra subito pagare: cross dalla sinistra di Verre, l'uruguaiano svetta in area e incorna il vantaggio rosanero. Passano 7 minuti e la formazione di Breda pareggia: lancio dalle retrovie, Jefferson fa il velo per Ghezzal che salta Ujkani in uscita e di sinistro scarica in rete l'1-1. La prima frazione si chiude col botto, ed è Jefferson a siglare l'1-2 ospite con un destro a giro che non lascia scampo all'estremo difensore albanese.

Nella ripresa arriva la reazione del Palermo, ma è molto meno veemente di quanto ci si aspetti. Iachini inserisce Lafferty e Di Gennaro ma la manovra siciliana non trova sbocchi contro un Latina ben messo in campo: sono proprio i laziali a sfiorare il colpo del ko al 93' con il pallonetto di Cisotti in contropiede ben parato da Ujkani. Il Palermo non sfonda e trova la quarta sconfitta stagionale, gli ospiti centrano il loro quinto successo. Nel prossimo turno la squadra di Iachini riceverà il Novara per tornare ai tre punti, i laziali potranno invece dare continuità in casa contro il fanalino di coda Juve Stabia.