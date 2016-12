Serie B: Lanciano-Pescara 0-1, decide Maniero

18:29 - Il Pescara vince il derby d'Abruzzo imponendosi per 1-0 allo stadio Biondi contro la Virtus Lanciano nel match dell'ora di pranzo valido per la 18esima giornata del campionato di serie B. Decisivo il gol di Riccardo Maniero in apertura di gara, all'11', su calcio di rigore, concesso per fallo di Troest ai danni di Ragusa. In classifica il Lanciano resta al quarto posto a quota 30 punti insieme all'Avellino mentre il Pescara è sesto solitario a 28.

Grande attesa per il derby d'Abruzzo tra Lanciano e Pescara confermata dall'incredibile cornice di pubblico: stadio Biondi esaurito con gli spalti gremiti da oltre cinquemila spettatori, di cui 1.300 pescaresi. Poche emozioni nel corso del primo tempo con la Virtus costretta a rinunciare nel riscaldamento ad Amenta in difesa sostituito da Aquilanti; nel Pescara invece out per infortunio i centrocampisti Viviani, Rizzo e Nielsen.



Dopo qualche timido tentativo del Lanciano è il Pescara a dare una scossa al match guadagnandosi un rigore all'11' con Ragusa. Dal dischetto non sbaglia Maniero che marca il suo decimo sigillo stagionale e porta in vantaggio i suoi. Dopo lo svantaggio cresce la pressione del Lanciano che si mantiene stabilmente nella metà campo del Pescara senza però mai creare occasioni pericolose: troppo lenta la costruzione di gioco dei centrocampisti rossoneri che, complici numerosi errori, rischiano di scoprire la squadra alle veloci ripartenze di Politano sul lato destro del campo.



La ripresa si apre con l'ingresso in campo di Piccolo al posto di Minotti con cui Baroni ridisegna il suo Lanciano. Il numero 23 rossonero sembra l'uomo giusto per smuovere l'attacco della Virtus con velocità ed inserimenti dietro le punte; è però il Pescara ad andare vicinissimo al raddoppio al 52' con Schiavi che colpisce debolmente di testa su calcio d'angolo e quasi inganna il portiere avversario Sepe. La difesa biancoazzurra continua a reggere bene e Belardi viene impensierito soltanto al 64' dopo uno scambio Plasmati-Di Cecco che permette la conclusione a Piccolo, il cui tiro è forte ma troppo centrale.



Gli ultimi 20' sono dominati dai giocatori del Pescara che spezzettano continuamente il gioco nel tentativo di guadagnare secondi preziosi: l'arbitro punisce questo comportamento ordinando 6' di recupero portati poi addirittura ad 8'. La scelta del direttore di gara non fa che crescere la tensione in campo: si rischia lo scontro Zuparic-Turchi mentre il tecnico del Pescara Marino viene espulso per proteste al 92'. Alla fine il muro eretto dai biancoazzurri regge e condanna alla sconfitta il Lanciano che resta in quarta posizione perdendo terreno da Crotone, Empoli e Palermo. Nel prossimo turno il Lanciano fa visita allo Spezia mentre il Pescara riceve il Padova.