Serie B: l'Empoli non si ferma più. Il Lanciano torna al successo

17:43 - Nella 15.a giornata di Serie B la capolista Empoli vince in trasferta contro lo Spezia, passato in vantaggio con Ebagua. Tavano, Maccarone e Verdi ribaltano il match. Riprende la sua corsa il Lanciano che supera 2-0 il Varese grazie a Casarini e Di Cecco. L'Avellino cade invece a Crotone al termine di una gara emozionante: gli uomini di Drago prevalgono 3-2. Il Cesena non va oltre lo 0-0 a Brescia. Il Trapani passa 3-2 a Castellamare di Stabia.

L'Empoli conferma di essere la prima candidata alla promozione in Serie A. A La Spezia i toscani sono protagonisti di una grande rimonta. Padroni di casa avanti al 4' con un bel sinistro di Ebagua. Gli ospiti, subìito il gol, vanno all'assalto e trovano il pari al 24'. Tavano, servito da Laurini, autore di una splendida discesa sulla destra, è freddo nel depositare in rete. Ebagua potrebbe riportare avanti i suoi ma colpisce il palo. Così l'undici di Sarri punisce i liguri con Maccarone, che non sbaglia di testa da due passi. Nella ripresa chiude i conti Verdi. Il giovane talento batte Leali da posizione defilata. La capolista marcia dunque spedita, spinta da un attacco stellare.

Il Lanciano si rialza dopo tre settimane senza successi e rimane a un solo punto dalla vetta. Ci pensano Casarini (destro potente) al 34' e Di Cecco (azione fulminea) a piegare il Varese, e fare tornare il sorriso a Baroni, nonostante l'espulsione per mano dell'arbitro Ghersini. L'Avellino perde invece un po' di contatto a causa del ko di Crotone. I calabresi passano con Bernandeschi al 4'. Zappacosta firma l'1-1 grazie anche a una doppia deviazione, e Castaldo sigla il sorpasso al 36' nuovamente con l'aiuto di un tocco avversario. Il 2-2 degli uomini di Drago è immediato: lo sigla Bidaoui un minuto più tardi. La rete decisiva è di Dezi allo scadere dei primi 45'. Nel secondo tempo è vano il forcing dei campani, che vedono avvicinarsi pericolosamente proprio il Crotone, distante una sola lunghezza.

Non decolla invece il Cesena, reduce dal 2-2 interno con il Cittadella. I romagnoli non riescono a vincere contro il Brescia, privo di Caracciolo. Finisce 0-0. Continua a stentare anche il Modena. A Terni la squadra di Novellino si illude con Mangni, abile a battere Brignoli su servizio di uno scatenato Molina. Un fallo di mano di Potenza provoca il rigore trasformato da Antenucci. Mangni e Signori sfiorano il 2-1 e tuttavia i padroni di casa nel finale portano qualche insidia a Pinsoglio.

Nelle zone medio basse importante successo del Trapani sul campo della Juve Stabia, fanalino di coda. Mancosu e Nizzetto fanno volare i siciliani. Sowe prova a riaprire la partita a conclusione di un'azione confusa prima del 3-1 ancora di Mancosu (decimo timbro stagionale) dal dischetto. Nella ripresa Sowe firma la sua personale doppietta, inutile perchè l'assedio finale si rivela improduttivo. Il Bari spreca l'occasione per migliorare la propria classifica. Al San Nicola i Galletti vanno sul 2-0, guidati da un super Defendi. Il Padova accorcia con Cuffa e Vantaggiato completa l'inseguimento segnando quasi da terra. Cittadella e Reggina portano a casa un punto a testa in una gara sostanzialmente priva di emozioni e sotto una pioggia battente. Pioggia battente che ha costretto a rinviare Carpi-Siena. La sfida verrà recuperata domenica alle 15.