Serie B, l'Empoli batte il Lanciano ed è primo. Cesena beffato nel finale

10:31 - Nella 14.a giornata di Serie B l'Empoli vince il big match contro il Lanciano e vola in testa alla classifica. I toscani si impongono per 3-0. Segnano Maccarone al 10', Pucciarelli al 63' e Tavano al 73'. Rallenta il Cesena, che viene bloccato in casa dal Cittadella 2-2. Il Crotone perde a Varese, piegato dalla doppietta di Pavoletti. Va ko anche lo Spezia, battuto 2-0 dal Siena (gol di Giannetti e Rosina nel finale). Sale il Latina che supera 1-0 il Bari.

L'Empoli lancia un segnale forte al campionato. L'undici di Sarri travolge in casa il Lanciano nello scontro diretto e raggiunge il Palermo al primo posto. I toscani vanno in vantaggio dopo 10': splendida imbucata centrale di Maccarone e rete numero 61 con la maglia azzurra (al pari di Carlo Castellani, da cui ha preso il nome lo stadio empolese). Gli ospiti, in una gara a tratti spettacolare e ricca di occasioni, reagiscono e sfiorano il pari con Piccolo e Amenta. Nella ripresa però il neo entrato Pucciarelli firma il 2-0 di sinistro e al 73' Tavano chiude il conto su assist, manco a dirlo, di Maccarone. Grande dimostrazione di forza dei toscani, che hanno due attaccanti da Serie A, ma il Lanciano non esce ridimensionato più di tanto. Ha tenuto testa ai rivali prima che prendessero il largo, non raggiungendo l'1-1 per sfortuna e imprecisione. La squadra di Baroni può poi consolarsi perchè dietro rallentano in pratica tutte.

Il Crotone cade a Varese sotto i colpi di Pavoletti. La punta va in gol su rigore al 15' e raddoppia di testa al 73', raggiungendo con questi due sigilli quota 9 nella classifica marcatori e soprattutto salvando la panchina di Sottili. Rimonta beffa per il Cesena al Manuzzi. Il Cittadella passa con Coly al 4'. Volta e Camporese capovolgono la situazione e quando la vittoria sembra ormai a un passo, ariva il 2-2 finale di Perez a 6' dalla conclusione. Il team di Foscarini allo scadere va vicino addirittura alla grande impresa. Giornata storta anche per lo Spezia e il Modena. I liguri perdono 2-0 a Siena. I bianconeri si sbloccano con Giannetti all'83' e Rosina 2' più tardi. Nella prima frazione espulsi Baldanzeddu e Pulzetti. I tre punti rappresentano una boccata d'ossigeno per Beretta che rivede la zona playoff. Ko 'doloroso' per il Modena nell'anticipo delle 12.30. Il Carpi ha la meglio dopo 16 anni di digiuno nei derby in trasferta. I padroni di casa passano in vantaggio al 9' con Mazzarani. Sul finire del primo tempo gli uomini di Vecchi ribaltano il match. Sgrigna pareggia di testa dagli 11 metri e Romagnoli porta avanti i suoi. Nella ripresa Concas con un'incornata firma il 3-1. Inutile il timbro su rigore di Babacar, seguito in tribuna da osservatori del West Ham.

Latina e Pescara approfittano degli stop delle squadre di testa. Ai laziali basta la rete dell'ex di turno Ghezzal al 12' in semi-rovesciata per stendere il Bari. Più sofferto il successo degli abruzzesi sulla Ternana. Ragusa segna al 13' con un bel gesto atletico e spreca in seguito la palla del 2-0. Ai rossoverdi vengono annullate due reti: ci pensa Avenatti a pareggiare i conti grazie a una zampata di sinistro. All'88 il gol vittoria di Maniero.

Nelle zone basse il Trapani si aggiudica la sfda salvezza con il Novara. Rubino illude i piemontesi al 31'. A rovinare la 200.a panchina da professionista di Aglietti sono Mancosu al 60' e Basso all' 82' con un gran tiro che sorprende Tomasig.