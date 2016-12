Serie B: il Pescara vola, tracollo Lanciano

17:35 - La 20esima giornata di Serie B, in programma a Santo Stefano, premia il Pescara che batte 1-0 il Modena in trasferta con rete di Ragusa e vola al terzo posto in classifica. Nella quinta vittoria consecutiva degli uomini di Marino l'unica macchia è il rigore sbagliato da Maniero. Agganciato l'Avellino a quota 34: gli irpini pareggiano 1-1 in esterna contro la Reggina con un penalty di Galabinov che risponde al vantaggio iniziale di Di Michele.

Al quinto posto con 32 punti c'è il Crotone nonostante la sconfitta per 1-0 a Trapani con gol di Abate. Prosegue il periodo no del Lanciano che perde in casa 3-1 contro il Carpi e scivola in sesta posizione. Gli abruzzesi, nonostante il gol in apertura di Troest, subiscono la rimonta degli ospiti con Memushaj, Letizia e Concas. E' la terza sconfitta nelle ultime quattro gare per la squadra allenata da Baroni. Il Cesena pareggia senza reti a Latina e aggancia proprio la Virtus a quota 30. Bel pareggio per 2-2 tra Padova e Siena: all'Euganeo padroni di casa in vantaggio con un'autorete di Lamanna. I toscani rimontano con gol di Pulzetti e Paolucci ma vengono raggiunti da un rigore di Musacci. Colpo dello Spezia che espugna 2-1 il San Nicola con reti di Carrozza e Ebagua. Al Bari non basta il gol nel finale di Fedato. Successo esterno anche per il Brescia che sul campo della Juve Stabia vince 2-1 in 10 uomini: ospiti in vantaggio con Benali, raggiunti da Di Carmine ma è Caracciolo con un gran gol a fissare il punteggio nella ripresa.