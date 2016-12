Serie B: il Palermo vince ed è campione d'inverno

20:01 - Nella 21.a giornata di Serie B la capolista Palermo passa 2-1 a Crotone e si laurea campione d'inverno: decidono Abel Hernandez al 3' e Lafferty al 57'. Nell'altro big match, l'Empoli passa con identico risultato a Pescara interrompendo la striscia positiva degli abruzzesi. Il terzo 2-1 è dell'Avellino, che batte in casa il Padova. Il Lanciano ottiene i tre punti al 93' sul campo del Cittadella. Colpo del Latina a La Spezia. Pari tra Cesena e Modena.

Il Palermo è la squadra regina della Serie B. Questo il verdetto del girone d'andata del campionato cadetto. I rosanero vincono sul difficile campo del Crotone ottendendo così il titolo di campioni d'inverno. Dopo soli 3' gli uomini di Iachini, il cui arrivo ha rilanciato i siciliani dopo un inizio difficile di stagione, passano in vantaggio con Abel Hernandez che sfrutta una deviazione di Andelkovic. I padroni di casa non riescono a reagire presentandosi dalle parti di Ujkani solamente nella parte finale del primo tempo. Nella ripresa arriva il 2-0 grazie al destro preciso e potente di Lafferty. 5' più tardi Dezi riapre la gara: gli ospiti soffrono ma resistono fino alla fine.

Alle spalle della capolista, distante una sola lunghezza, c'è l'Empoli. I toscani superano il Pescara all'Adriatico. Dopo un'occasione fallita da Maniero, l'undici di Sarri si porta avanti con Tavano che si fa parare il rigore (molto discusso) da Belardi, non sbagliando sulla ribattuta. I biancazzurri premono senza successo. La possibile svolta arriva al 49' quando l'empolese Tonelli viene espulso per doppia ammonizione. Il Pescara approfitta subito della superiorità numerica e agguanta gli avversari con Ragusa, bravo a fulminare Bassi in uscita. L'illusione dura 20': in contropiede Pucciarelli insacca su cross di Croce e fissa il risultato sul 2-1. Si tratta di un'impresa perchè gli abruzzesi erano reduci da 10 partite senza sconfitte (5 vittorie nelle ultime uscite) e sognavano il sorpasso ai danni dei rivali. Missione fallita.

Al terzo posto solitario torna l'Avellino, che fatica più del previsto in casa contro il Padova. Il gol di Arini in avvio sembra il preludio a una giornata tranquilla. Invece i patavini pareggiano immediatamente con Melchiorri. Ci pensa ancora Arini di testa al 68' a far tornare il sorriso a Rastelli. Si rilancia anche il Lanciano, vittorioso in extremis (al 94') a Cittadella: è di Troest il sigillo decisivo. In precedenza Di Roberto su rigore a 4' dal termine aveva replicato a Plasmati rischiando di frenare nuovamente il team di Baroni.

In zona playoff è vera e propria bagarre con 5 compagini a quota 30 punti, precedute di una sola lunghezza dal Cesena, fermato in casa sull'1-1 dal Modena (gol di Capelli e Molina). Tra di loro Brescia e Trapani scontratesi al Rigamonti. La sfida, ricca di emozioni, è aperta da Mancosu (14esimo centro). Caracciolo spinge i lombardi, che colpiscono nella prima frazione tre legni, dagli undici metri e Budel firma il sorpasso al 48'. Grossi sigla il 2-2 con un bel sinistro al volo e negli ultimi mminuti succede di tutto. Al 91' Benali realizza il 3-2 e Pagliarulo replica al 94'. Finisce 3-3. Brutto ko per lo Spezia di Devis Mangia. I liguri vengono travolti 4-1 in casa dal Latina. Le reti sono di Cisotti, Crimi, Figliomeni e dello scatenato Jonathas. Di Ebagua il gol della bandiera. Appaiato al treno promozione, a sorpresa, spunta il Carpi. Gli uomini di Vecchi assediano dall'inizio alla fine la Juve Stabia (al 90' saranno ben 12 i corner) riuscendo a scardinare la difesa ospite soltanto al 91' con Gagliolo.

Nelle zone basse della classifica la Ternana si aggiudica 2-1 lo scontro diretto con la Reggina. Rispoli di testa regala i 3 punti a Toscano dopo che l'autorete di Meccariello aveva vanificato il vantaggio di Masi. Infine importante successo del Bari a Novara firmato Sciaudone.