Serie B: il Palermo raggiunto al 93' dal Lanciano. Crotone-Empoli finisce 1-1

17:51 - Nella 17.a giornata di Serie B il Palermo viene beffato a Lanciano al 93' da Turchi e rimane secondo. Belotti al 49' aveva portato avanti i rosanero. Crotone-Empoli, altra sfida al vertice,termina 1-1. La capolista, avanti con Maccarone, è raggiunta su rigore da Tonelli. Vittoria esterna per il Pescara: gli abruzzesi passano 3-1 a Siena. Il Trapani frena invece 2-2 a Cittadella. Latina e Varese cadono 1-0 rispettivamente a Terni e Carpi.

Dopo una giornata emozionante, ai primi posti della classifica, in attesa del posticipo tra Spezia e Avellino, non cambia nulla. Il campionato avrebbe potuto avere tuttavia una nuova regina, il Palermo. I rosanero, sul difficile campo del Lanciano, imbattuto in casa dallo scorso marzo, erano passati in vantaggio al 49' con il gol del solito Belotti (splendido stacco di testa e sesto centro stagionale). La vittoria sembrava ormai in cassaforte, quando al 93' è arrivato il contestato, per un tocco di mano, pari di Turchi. Finale amaro, anzi amarissimo per la squadra di Iachini, che ha visto sfumare sul più bello i 3 punti che valevano la vetta.

Sorride così l'Empoli, fermato a Crotone ma ancora al primo posto. I toscani trovano il gol al 15' grazie a un gentile omaggio di Gomis. Il portiere dei calabresi serve involontariamente Maccarone che ringrazia e da due passi insacca. L'estremo difensore si riscatta in parte salvando su Rugani. Al 41' i padroni di casa agguantano gli avversari con Crisetig su rigore, concesso per fallo di Tonelli. Nella ripresa il risultato, nonostante i tentativi empolesi, non cambia.

Latina e Varese non approfittano degli stop delle 'prime' della classe. L'undici di Breda cade a Terni. Decide un colpo di testa di Masi al 67'. I rossoverdi 3' minuti più tardi falliscono con Antenucci il penalty del possibile 2-0, riuscendo comunque a portare a casa una vittoria fondamentale anche per la superiorità numerica dovuta all'espulsione di Esposito (in occasione della concessione del tiro dagli 11 metri). Sconfitta identica per i lombardi. Sgrigna trascina il Carpi sorprendendo Bastianoni con un tocco morbido e da applausi, sfruttando al meglio l'assist di Mbakogu. La traversa impedisce a Lazaar di raggiungere l'1-1 prima di un altro legno colpito da Sgrigna.

Il team di Gautieri viene sorpassato dal Pescara, imbattuto da un mese e mezzo. Gli abruzzesi piegano 3-1 il Siena con autorità. Ragusa sigla l'1-0 di destro al 14' capitalizzando al massimo una grande apertura di Maniero, e Politano raddoppia al 21' cogliendo impreparato Lamanna; Giacomazzi riapre la gara al 30' al termine di un'azione confusa. A inizio ripresa Maniero chiude però i conti su servizio di Balzano. Marino vede i playoff. Frena invece il Trapani. Contro il Cittadella Rizzato illude i suoi al 26'. Di Roberto su punizione trascina i veneti all'1-1 al 65', ma Mancosu non sbaglia in mischia e fa sognare i siciliani. Il 2-1 dura solo 11': Di Roberto, sempre lui, fissa il punteggio dal dischetto. I veneti nel finale vanno vicini alla vittoria e recriminano per due reti annullate oltre che per un paolo di Paolucci. Conferma il suo momento no il Modena, piegato a Novara da Rubino.

Nelle zone basse della classifica, il Brescia ha la meglio sulla Reggina. Caracciolo è freddo nel trasformare su rigore al 43', i calabresi raggiungono le rondinelle con Sbaffo, abile a sfruttare una disattenzione clamorosa della difesa avversaria, e al 73' una sventola di Grossi fa respirare Bergodi. 1-1 infine tra Juve Stabia e Bari. Marotta replica a Baraye e rende molto più complicato il cammino dell'undici di Pea.