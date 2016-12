Serie B: il Lanciano resta in vetta, Empoli secondo

17:47 - Continua la marcia del Lanciano in testa alla classifica di Serie B. Nella 10.ma giornata, gli abruzzesi vincono 2-1 a Crotone e rimangono a +2 su Cesena ed Empoli (2-0 al Varese). Bene anche l'Avellino, che sale al quarto posto grazie al 4-1 contro il Carpi. Si ferma il Cittadella (k.o. 4-1 a Brescia) mentre finisce in parità Trapani-Spezia (1-1). Padova-Juve Stabia 2-1, Pescara-Latina 0-1, Ternana-Novara 5-0, Modena-Reggina 3-0.

Dopo dieci giornate di campionato, il Lanciano continua a essere l'unica squadra imbattuta in Serie B: sei vittorie e quattro pareggi, che consentono alla squadra di Baroni di essere in testa a +2 su Empoli e Cesena. Gli abruzzesi sbancano il campo del Crotone (2-1) con i gol di Falcinelli (47') e Casarini (88'), mentre i toscani battono il Varese 2-0 (29' Croce, 61' Tavano). Si riscatta l'Avellino, che dopo il k.o. di Siena torna a vincere contro il Carpi: il 4-1 porta la firma di Galabinov (1' e 36'), D'Angelo (5') e Soncin (89'); per gli ospiti segna Porcari (79'). Il Modena sale al sesto posto grazie al 3-0 sulla Reggina (13' Bianchi, 87' e 93' Babacar), mentre lo Spezia pareggia 1-1 a Trapani (21' Mancosu, 55' Ebagua) centrando così il quarto pareggio consecutivo.



Seconda vittoria in campionato per il Brescia, che schianta 4-1 il Cittadella (24' Zambelli, 39' Benali, 53' Caracciolo, 66' Dumitru, 81' Juan Antonio) e si avvicina alla zona playoff. Nella parte bassa della classifica, la Ternana travolge il Novara 5-0 (26' e 42' Antenucci, 71' Nolè, 83' Ceravolo, 87' Farkas) e abbandona il terzultimo posto. Sempre peggio il Pescara, battuto in casa dal Latina (71' Jonathas) e ora quartultimo. Fanalino di coda diventa la Juve Stabia, che perde 2-1 lo scontro diretto con il Padova (23' Melchiorri, 66' Di Carmine, 88' Pasquato).