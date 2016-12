Serie B, il Lanciano non si ferma e batte il Padova, ma l’Empoli insegue a 2 punti

18:13 - Nella 11a giornata di Serie B arrivano ancora delle certezze dal Lanciano che batte 1-0 il Padova e si conferma capolista. L’Empoli insegue a 2 punti di distanza, vincendo a Castellammare 2-0 contro una Juve Stabia allo sbando. Solo un pari per il Palermo di Iachini, inchiodato in casa sullo 0-0 dal Varese. Spettacolo puro in Ternana–Crotone e Brescia-Siena: i calabresi si impongono 3-2 nel finale, mentre tra rondinelle e toscani finisce 2-2.

Il Lanciano non si ferma e ormai non si può neanche più parlare di sorpresa del campionato: gli abruzzesi si impongono 1-0 contro il Padova, grazie ad una rete del solito Thiam al 24' st, proseguendo la corsa in vetta alla classifica di Serie B. Una vittoria sofferta, contro un avversario ostico, che per questo vale doppio. Il Lanciano dimostra di saper soffrire, non perdendosi mai d'animo e cercando la vittoria per tutti i 90'. L'undici di Baroni ormai è un gruppo ben rodato, spinto da giocatori come Mammarella e Thiam che stanno dimostrando di essere di un'altra categoria. Se non fosse per l'Empoli che, grazie alle giocate di Tavano e Maccarone, resta incollato alla vetta della classifica con soli due punti in meno della capolsita, staremmo parlando di un campionato monocorde. I toscani, invece, continuano la loro marcia trionfale, battendo fuori casa la Juve Stabia con un netto 2-0. I gol, neanche a dirlo, sono di Ciccio Tavano, che porta in vantaggio la sua squadra al 10' st. e Mchedlidze che al 33' st, servito da Maccarone, fissa il risultato sul 2-0. Lanciano e Empoli sono in fuga a 25 e 23 punti, in attesa della partita del Cesena, impegnato lunedì a Novara, e dell'Avellino, che martedì affronterà il Cittadella in Veneto.

Dopo la vittoria in rimonta con il Siena, il Palermo di Iachini era pronto a dare un'ulteriore scossa al campionato di B, battendo il Varese e ottenendo tre punti che gli avrebbero permesso di fare un bel salto in classifica. Peccato che alle intenzioni non corrispondano i fatti: i rosanero appaiono senza idea, con Dybala che continua a non vedere la porta (uscirà tra i fischi) e Hernandez che non può sempre fare reparto da solo lì davanti. La partita, quindi, fila via con poche emozioni e le uniche, a dir il vero, sono soprattutto di marca biancorossa. Chiesto anche un rigore dal Palermo, ma Hernandez si lascia cadere in area e verrà ammonito per simulazione. Giusto il risultato finale di 0-0. In classifica i rosanero restano al quinto posto con 18 punti, appaiati con l'Avellino, il Varese sale a 16. Vittoria fondamentale per il Crotone, che vince 3-2 una partita fantastica sul campo della Ternana, ma sono i rossoverdi a passare in vantaggio al 6' con Angelucci, che raccoglie in area l'invito di Ceravolo per il tap-in vincente. Non passano neanche tre minuti che Pettinari devia di testa il cross di Del Prete e porta il risultato sull'1-1. Da questo momento in poi la partita sarà un susseguirsi di emozioni e occasioni da una parte e dall'altra: al 42' sono ancora i calabresi ad andare in rete con Bidaou che salta tre uomini e con un tiro a giro infila Brignoli. Nel secondo tempo le due squadre non sembrano intenzionate a rallentare i ritmi e continuano a darsi battaglia su tutti i fronti. Passano dieci minuti e la Ternana riequilibra il risultato col rete di Nolè. Sul 2-2 la Ternana dà segni di stanchezza e forse di appagamento. Il Crotone allora ne approfitta: prima prende l'incrocio dei pali sugli sviluppo di un calcio d'angolo e poi nel finale, al 45' st., trova il gol vittoria con De Giorgio che realizza un gol fantastico saltando tre uomini in area, fissando il risultato sul definitivo 3-2. Il Crotone vola in classifica raggiungendo quota 19 punti, la Ternana è ferma a 10. Anche lo Spezia ottiene una vittoria importantissima in casa contro il Modena, salendo a 17 punti a un passa dalla zona alta della classifica. I liguri si impongono 2-1 sugli emiliani grazie ad una partita ordinata, giocata per tutti i 90' in attacco, e ad un super Ebagua che prima realizza il rigore dell'1-0 al 28' e poi risponde al pari dei gialloblù, arrivato al 33' st. con Mangni, con un gol fantastico al 39' st. che regala la vittoria e i tre punti alla compagine ligure. Per il Modena tanto nervosismo, con Babacar che sfiora la rissa con i difensori spezzini, e 0 punti conquistati, restando a 15. Altra partita ricca di gol è il big match di metà classifica giocato da Brescia e Siena. Un 2-2 che non va stretto a nessuna delle due squadre, che hanno praticamente giocato un tempo per uno. Il Brescia si impone nel primo frazione siglando due reti al 25' e al 41' con Coletti, su punizione, e l'autorete clamorosa di Giacomazzi. Nella ripresa le rondinelle si chiudono sperando di difendere il risultato ma il Siena non si perde d'animo e agguanta un pari insperato con i gol di Pulzetti al 23' st e di D'agostino (32' st), facendo esplodere i tifosi toscani giunti al Rigamonti. Brescia e Siena conquistano un punto che non smuove in alcun modo la classifica: i lombardi salgono a 13 punti, i toscani a 12.

Nelle zone basse della classifica finisce 1-1 tra Bari e Trapani. Una distrazione difensiva, al 6' st, condanna i pugliesi permettendo al Trapani di portarsi avanti 1-0 grazie al gol di Mancosu che, servito da Iunco, deve solo toccare la palla a porta vuota. Il pari del Bari arriva al 36' st. in maniera abbastanza fortunosa, grazie all'autorete di Terlizzi. I pugliesi restano in piena zona retrocessione con 9 punti il Trapani sale a 12. Stesso risultato anche tra Carpi e Latina. A passare in vantaggio sono i nerazzurri al 27' con un tiro potentissimo di Morrone da fuori area, che recupera una palla vagante dopo un calcio d'angolo. Il pari del Carpi, al 3' st., arriva su calcio di rigore per fallo in area di Crimi. Memushi dal dischetto non sbaglia e fissa il risultato sul 1-1. Latina e Carpi salgono a 13 e 11 punti in classifica.