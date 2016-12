Serie B: il Cesena batte il Bari e vola in testa 

23:15 - Il Cesena batte 2-1 il Bari e vola, per una notte, al comando della classifica di Serie B. Nell'anticipo della 10.a giornata, gli uomini di Bisoli si impongono grazie alle reti nel primo tempo di Defrel e Succi, frutto di due disattenzioni difensive pugliesi. Per gli ospiti inutile il gol di Fedato arrivato nella ripresa. Il Cesena sale in testa a 20 punti, più 1 sul Lanciano mentre il Bari resta fermo a quota 8, al quartultimo posto in classifica.

Bisoli manda in campo Succi e Defrel in attacco con Garritano alle loro spalle. Alberti preferisce lasciare in panchina l'Under 21 Fossati inserendo il tridente composto da Galano, Alonso e Fedato. Primi minuti di studio al Manuzzi col Cesena che tiene palla e il Bari che riparte: il pallone più pericoloso capita al 12' sul sinistro di Alonso ma la sua girata termina a lato. Alla prima occasione però il Cesena va in vantaggio: passaggio filtrante di Garritano al 30' per Defrel che, tutto solo davanti a Guarna, non sbaglia. Otto minuti più tardi arriva il raddoppio firmato da Succi: azione praticamente fotocopia con Cascione che trova il numero 19 cesenate bravo a beffare il portiere ospite. Decisamente da rivedere la difesa barese che lascia per ben due volte l'attaccante solo davanti a Guarna.

Due cambi in apertura di ripresa per il Bari: fuori Romizi e Samnik, dentro Beltrame e Fossati. La prima occasione è però del Cesena con Defrel che, liberato da Succi, calcia il pallone tra le braccia di Guarna da ottima posizione. Al 65' Sciaudone imbecca in area cesenate Fedato che da pochi passi non sbaglia mettendo in fondo al sacco sul primo palo la rete del 2-1. Gli uomini di Alberti, però, non riescono più a rendersi pericolosi se non con qualche tiro da fuori area e mischie confuse. Il Cesena gestisce al meglio il pallone senza andare in affanno e così dopo 3 minuti di recupero gli uomini di Alberti possono festeggiare la conquista del momentaneo primato.

Nel prossimo turno il Bari ospiterà la Ternana mentre il Cesena farà visita al Novara.