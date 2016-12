Serie B: Avellino torna a sorridere, Modena steso

14:50 - Al Partenio di Avellino torna il sorriso. Gli irprini, dopo 4 gare senza vittorie, ritrovano il successo battendo 2-1 il Modena nel posticipo della 19.a giornata di serie B: decidono le reti di D'Angelo (42') e di Galabinov (66'), inutile il gol della bandiera di Babacar (84'). I Lupi volano così al terzo posto, a -1 dal Palermo e a -3 dalla capolista Empoli. Inizia a mettersi male invece per i canarini, alla settima gara senza i tre punti.

Rastelli e Novellino schierano uno speculare 3-5-2 e lanciano la sfida tra i bomber Galabinov e Babacar. Il primo brivido è un diagonale di Castaldo che al 5' manda a lato di un soffio il suggerimento filtrante di Zappacosta. Quattro minuti dopo la risposta del Modena con un tiro da fuori di Bianchi che centra il palo, poi Seculin salva sul tap-in di Mazzarani. Intorno a metà frazione ci prova Schiavon da fuori area, sull'altro fronte è Babacar che si libera della marcatura di Izzo ma al volo manda alle stelle. Al minuto 42 si sblocca il risultato grazie all'opportunismo di D'Angelo, abile a controllare un tiro cross di Zappacosta e depositare la sfera in rete. All'intervallo è 1-0 Avellino.



In avvio di ripresa gli irpini continuano a macinare gioco ed occasioni. Al 58' Galabinov prende le misure della porta emiliana, ma Pinsoglio è super. Cinque minuti più tardi si addormenta Zoboli, ma Castaldo spreca solo contro il portiere dei canarini. Il secondo gol dell'Avellino è nell'aria e si materializza al 66' con una perfetta punizione di Galabinov dal limite che si insacca all'incrocio. Il Modena prova a reagire ma al 72' centra il secondo palo della gara con un tiro da fuori di Dalla Bona deviato da Seculin. Al minuto 84 si riapre la gara grazie a Babacar che sfrutta l'errore di Peccarisi e sigla con un preciso diagonale. La reazione però arriva troppo tardi: il Modena non riesce a creare occasioni nitide per il pari, l'Avellino può far festa.