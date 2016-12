Serie B: Avellino-Palermo 0-2, rosanero quarti in classifica

14:54 - Continua la risalita del Palermo, che passa in casa dell'Avellino e aggancia proprio i campani a quota 21 punti. Nel posticipo della 12.ma giornata di Serie B, la squadra di Iachini vince per 2-0 grazie ai gol di Lafferty (27') ed Hernandez (83'), a segno tre minuti dopo il suo ingresso in campo. I rosanero, dopo unavvio di stagione complicato, sono ora quarti in classifica a -4 dalla capolista Lanciano.