Serie B: Avellino in vetta, baratro Juve Stabia

22:42 - Dopo 23 anni l'Avellino torna in vetta alla Serie B italiana. Gli uomini di Massimo Rastelli sconfiggono 2-1 la Juve Stabia e agganciano Palermo ed Empoli a quota 27 punti in cima alla classifica. Decidono le reti di Schiavon al 6' e Castaldo al 44', le Vespe giocano un buon primo tempo ma riaprono la gara troppo tardi con il siluro di Suciu all'80'. Espulsi il tecnico Braglia e Baraye, la Juve Stabia resta ultima a 7 punti.

Partenza fulminante dei padroni di casa, che al 6' trovano già la via della rete: bello scambio sull'asse Castaldo-Galabinov, l'attaccante bulgaro serve Schiavon che col destro batte Calderoni. La Juve Stabia reagisce bene, crea parecchi patemi alla difesa dei Lupi ma non riesce a concretizzare, con Sowe, Baraye e Doukara che promettono molto ma peccano in incisività. Incisivo è invece Luigi Castaldo, che al 44' devia in rete per il 2-0 un angolo di Schiavon spizzato da Peccarisi.

La ripresa si apre ancora nel segno dell'Avellino, con Galabinov che al 51' spara a lato di sinistro sul cross invitante di Castaldo. I padroni di casa sembrano poter controllare in tutta tranquillità ma falliscono diverse occasioni e all'80' arriva la rete della speranza: bolide del nuovo entrato Suciu che col destro mette la palla all'incrocio. Ma gli ospiti non hanno la forza per l'assalto finale, anzi arriva anche l'espulsione di Baraye per doppia ammonizione. Finisce 2-1 per l'Avellino, che festeggia il primo posto e la prossima settimana sarà di scena a Crotone. La Juve Stabia dovrà invece cercare di risollevarsi nella gara interna contro il Trapani.