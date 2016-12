Serie A: Udinese-Inter 0-3, i nerazzurri sono quarti

20:33 - L'Inter sbanca il campo dell'Udinese e si conferma al quarto posto in classifica, a -6 da Juve e Napoli (seconde). Al Friuli, i nerazzurri passano per 3-0 al termine di un match controllato dall'inizio alla fine. Palacio sblocca la gara con un colpo di testa al 25', mentre quattro minuti più tardi arriva il raddoppio di Ranocchia dopo un'uscita sbagliata di Brkic. Nel finale, in pieno recupero, Alvarez infila a porta vuota su assist di Palacio.

LA PARTITA

Questa volta fila tutto liscio, senza repliche immediate (vedi Cagliari e Atalanta) o rimonte nel finale (come a Torino). L'Inter vince a Udine con autorità, cattiveria e personalità. Il primo tempo - come rare volte accaduto nel recente passato - serve per azzannare la partita, così nella ripresa si può tranquillamente amministrare il (doppio) vantaggio per poi chiudere in bellezza in contropiede.



Dopo aver provato Alvarez (più volte) e Kovacic (a Bergamo), questa volta Mazzarri affida la trequarti a Guarin, rispolverando a centrocampo l'ex Bologna Taider. I nerazzurri, oltre a confermare un'ottima proprietà di palleggio, al Friuli si esprimono con un'intensità spaventosa, che sorprende l'Udinese e la rende succube per tutto il primo tempo. Gli esterni (Jonathan e Nagatomo) spingono con alternanza, Cambiasso raddoppia in qualsiasi circostanza e Alvarez (mezz'ala sinistra) è l'uomo in più sempre pronto a inserirsi. Il gioco è scintillante, e costringe i friulani a chiudersi nella propria metà campo senza possibilità di ripartire. Cambiasso (20') sfiora il vantaggio con un sinistro dal limite, Nagatomo sbaglia da due passi un minuto dopo. Il gol è nell'aria ma, ancora una volta, la mancanza di un vero centravanti sembra castrare le potenzialità della Beneamata. Il vantaggio arriva così su palla inattiva e, guarda caso, porta la firma di Palacio, al settimo sigillo in campionato: su punizione di Taider, l'argentino infila di testa indisturbato. L'Inter, trascinata da un Mazzarri che nemmeno accenna un sorriso dopo lo 0-1, trova il bis quattro minuti dopo (29'): Brkic esce a vuoto sugli sviluppi di un corner e Ranocchia segna al volo di destro.



L'Udinese non riesce a esprimersi come meglio vorrebbe, ovvero in contropiede. Perché l'Inter attacca con intensità ma i tre dietro, un esterno e almeno un centrocampista offrono sempre ampia copertura. Senza rifornimenti, Di Natale prova la magia a inizio ripresa ma sulla sua strada trova un Handanovic tornato super. Perso il proprio capitano (uscito al 57' per un infortunio), la banda di Guidolin esaurisce definitivamente ogni tipo di pericolosità e, per i nerazzurri, gestire il risultato è assai semplice fino alla fine. Prima del gong, uno scatenato Palacio va via a destra e serve ad Alvarez la palla che vale il pesante, quanto meritato, 0-3. L'Inter, dopo sei gare con la porta violata, torna a non subire reti e riprende a vincere in trasferta (non succedeva dal 22 settembre a Sassuolo). A Udine, per Mazzarri, potrebbe essere cominciato un nuovo campionato.

LE PAGELLE



Palacio 7,5 - Da solo, anche questa volta riesce a tenere in piedi l'attacco nerazzurro. Apre il match con il settimo centro personale, poi diventa fondamentale perché - a dispetto del fisico non certo imponente - fa salire la squadra e le dà respiro. Fantastico l'assist per lo 0-3 finale.



Alvarez 7,5 - Quando attacca, in ogni situazione, trova il modo di rendersi pericoloso, anche se colpisce ancora di più per il prezioso aiuto in fase di non possesso. Ormai ha acquisito quella continuità che gli era mancata nelle stagioni precedenti.



Cambiasso 7 - E' sempre al posto giusto e fa sempre la cosa giusta. Difende, si inserisce, mette ordine. La condizione atletica è impressionante.



Di Natale 6 - Partita complicata, perché l'Inter non concede il contropiede e lui non trova i necessari rifornimenti. Si vede poco nel primo tempo, a inizio ripresa sfiora il gol con un numero dei suoi. Esce presto per un'infortunio.



Pereyra 4,5 - Sono più i palloni che perde rispetto a quelli che prova (male) a distribuire. Dovrebbe innescare le due punte, ma non gli riesce una volta.

IL TABELLINO



UDINESE-INTER 0-3

Udinese (3-4-1-2): Brkic 4; Naldo 5,5, Danilo 5,5, Domizzi 5; Widmer 5, Badu 5,5, Allan 5, Gabriel Silva 5; Pereyra 4,5 (12' st Bruno Fernandes 5,5); Muriel 5,5 (25' st Nico Lopez 5,5), Di Natale 6 (12' st Ranegie 5).

A disp.: Kelava, Benussi, Heurtaux, Milnar, Lazzari, Merkel, Bubnjic, Jadson, Zielinski. All.: Guidolin 5

Inter (3-5-1-1): Handanovic 6,5; Ranocchia 7 (36' st Andreolli sv), Samuel 6 (37' Rolando 6), Juan Jesus 6; Jonathan 6,5 (23' st Pereira 6), Taider 6,5, Cambiasso 7, Alvarez 7,5, Nagatomo 6; Guarin 6; Palacio 7,5.

A disp.: Carrizo, Castellazzi, Andreolli, Wallace, Zanetti, Kuzmanovic, Kovacic, Mudingayi, Puscas. All.: Mazzarri 7

Arbitro: Massa

Marcatori: 25' Palacio (I), 29' Ranocchia (I), 46' st Alvarez (I)

Ammoniti: Ranocchia, Pereira, Juan Jesus (I)

Espulsi: -