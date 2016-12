Tgcom24 >

Sport >

Serie A, Strootman salva la Roma a Bergamo: 1-1 con l'Atalanta 1 dicembre 2013 Serie A, Strootman salva la Roma a Bergamo: 1-1 con l'Atalanta L'olandese firma il pari giallorosso al 90'. Di Brivio il vantaggio dei bergamaschi su papera di De Sanctis. Manca un rigore agli ospiti per mani di Canini Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

00:09 - Strootman salva la Roma a Bergamo. L'olandese segna il gol dell'1-1 all'Atalanta al 90' ed evita ai giallorossi il primo ko in campionato. Auto-palo al 28' di Benatia su conclusione di Brienza poi al 6' della ripresa il vantaggio dei bergamaschi con Brivio su punizione, con papera di De Sanctis. Dopo lo svantaggio Garcia mette dentro gli esclusi Ljajic e Pjanic ed è assalto: mani netto non visto di Canini in area poi nel finale il pareggio.

LA PARTITA

Due novità di rilievo nell'undici della Roma: fuori Pjanic e Ljajic, dentro Bradley a centrocampo e Marquinho nel tridente d'attacco con Florenzi e Gervinho. Tra le fila dell'Atalanta, Brienza in campo e Migliaccio va in panchina. In avanti Denis 'spalleggiato' da Moralez. Primo tempo equilibrato all'Atleti Azzurri d'Italia, con tanto tatticismo e poche vere occasioni da gol. La più importante è dell'Atalanta, con un auto-palo di Benatia su conclusione di Brienza al 28'. Inizia in avanti la Roma ma la squadra di Colantuono è ben organizzata è ordinata dietro e si affida alle ripartenze, sfruttando le corsie esterne: per i giallorossi non è facile trovare gli spazi per far male. Agli undici di Rudi Garcia mancano i guizzi di capitan Totti e un giropalla più veloce. L'Atalanta cresce con il passare dei minuti: Maicon è costretto a metterci una pezza prima su Moralez in azione di contropiede e poi su Brivio. Al 30' Colantuono perde Del Grosso, che esce in barella per una lesione muscolare al flessore della gamba sinistra. Al 40' episodio da moviola, con Gervinho che cade in area su contatto con Cazzola, l'arbitro Damato lascia correre.



Nessuna sostituzione nella Roma a inizio ripresa. E non cambia la trama del match: giallorossi in avanti a testa bassa ma l'ultimo passaggio non funziona, l'attacco è spuntato. De Rossi ci prova dalla distanza poi arriva il vantaggio dei bergamaschi su punizione di Brivio. Ma è paperissima di De Sanctis, in presa bassa con il pallone che si impenna. Garcia cambia subito e inserisce Ljajic per De Rossi. Poi spazio per l'altro escluso, Pjanic, che prende il posto di Marquinho. Il finale è tutto della Roma, con l'Atalanta che soffre il forcing avversario: azione devastante di Gervinho sulla linea di fondo e palla per Bradley che però colpisce male. Al 78' mani di Canini in area su conclusione di Maicon: l'arbitro lascia proseguire. Poi Bradley va in gol ma viene fischiato il fuorigioco. E' un vero e proprio assalto alla porta dell'Atalanta: Consigli para in due tempi sul tentativo da fuori di Strootman poi compie un vero miracolo su colpo di testa da due passi di Florenzi. Ma al 90' il portiere dell'Atalanta non può nulla sulla conclusione di Strootman, dopo un gran lavoro di Ljajic dal fondo. E per la Roma arriva il quarto pareggio di fila. Per l'Atalanta il rammarico per una vittoria sfumata.



LE PAGELLE

Strootman 7 - Un gol pesantissimo, che evita alla Roma il primo stop stagionale in campionato. Al di là della rete, è il più pericoloso con le conclusioni dalla distanza.



Consigli 7 - Subito reattivo sulla conclusione di Marquinho dopo otto minuti. Si ripete nella ripresa con un intervento in due tempi su Strootman ma soprattutto con una parata-miracolo su colpo di testa di Florenzi. Poi arriva il gol.



Brivio 7 - Segna l'1-0 su punizione con l'aiuto di De Sanctis. Poi tanta corsa e tanto lavoro per la squadra.



Gervinho 6,5 - Si accende nel finale, come del resto tutta la squadra. Mette in crisi la difesa dell'Atalanta con la sua potenza e i suoi dribbling.



De Rossi 5,5 - Prestazione opaca per capitan futuro. Un tentativo da lontano e niente più. Rudi Garcia lo sostituisce dopo 11' della ripresa.



De Sanctis 4 - 'Paperissima' in occasione del vantaggio atalantino. Il portiere giallorosso viene ingannato dal rimbalzo del pallone e la combina grossa.



IL TABELLINO

Atalanta-Roma 1-1

Atalanta (4-4-1-1): Consigli 7; Scaloni 6 (29' st Lucchini 6), Cazzola 6, Canini 5,5, Del Grosso 6 (30' Bonaventura 6); Brienza 6,5 (20' st Kone 6), Carmona 6,5, Cigarini 6,5, Brivio 7; Moralez 6,5; Denis 5,5. A disposizione: Sportiello, Pugliese, Caldara, Baselli, Gagliardini, Migliaccio, Livaja, Marilungo. All.: Colantuono 7

Roma (4-3-3): De Sanctis 4; Maicon 6,5, Benatia 6, Castan 6,5, Dodò 6; Bradley 5,5, De Rossi 5,5 (12' st Ljajic 6), Strootman 7; Florenzi 6,5 (42' st Ricci sv), Gervinho 6,5, Marquinho 5,5 (17' st Pjanic 6). A disposizione: Lobont, Skorupski, Burdisso, Romagnoli, Caprari, Di Mariano, Jedvaj, Taddei, Destro. All.: Garcia 5,5

Arbitro: Damato

Marcatori: 6' st Brivio (A), 45' st Strootman (R)

Ammoniti: Cigarini, Canini, Denis (A), Benatia, Ljajic(R)