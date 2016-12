Serie A: show Livorno-Torino, finisce 3-3

00:16 - Gol e spettacolo al Picchi, dove Livorno e Torino pareggiano 3-3 al termine di una partita ricca di colpi di scena. La squadra di Nicola al 12' è già sotto 2-0 (a segno Immobile e Glik per i granata), ma riesce a ribaltare il risultato grazie alle reti di Paulinho (25'), Greco (33') ed Emerson (62'). Nel finale il Toro evita la sconfitta grazie a un rigore trasformato da Cerci. In classifica il Torino sale a 11 punti e resta a +2 sul Livorno.

LA PARTITA

Comincia subito in salita la partita del Livorno, che nel giro di otto minuti va sotto di due gol. Al 4’ Cerci si fa spazio sulla fascia destra e mette in mezzo un invito a nozze per Immobile, lasciato tutto solo dalla difesa amaranto: il numero 9 del Torino ci mette la gamba e il pallone entra in rete per il vantaggio granata. Neanche il tempo di incassare il colpo che gli ospiti raddoppiano con un gol firmato di testa da Glik, pescato in corner ancora da Cerci. Sembra davvero dura per la squadra di Nicola, che tuttavia dopo i primi quindici minuti si rimette in carreggiata, chiudendo progressivamente gli avversari nella propria metà campo. Al 25’ la reazione dei padroni di casa viene premiata con un gol fotocopia speculare a quello di Immobile: Schiattarella si fa strada fino alla linea di fondo e fa partire un traversone rasoterra che viene sfruttato nel migliore dei modi da Paulinho, abile nel scegliere il tempo per battere a rete. Il Livorno ci crede, e al 33’ arriva il pareggio: Emeghara mette in mezzo un pallone insidioso per Paulinho, che fa velo per Greco; il centrocampista amaranto batte un rigore in movimento spiazzando Padelli sul lato destro. Nella ripresa i ritmi si fanno più blandi, ma è evidente la voglia di entrambe le squadre di portare a casa tre punti importanti per allontanarsi dai bassifondi della classifica. E’ il Livorno, stavolta, a lanciare l’acuto con Emerson, che al 63’ salta il centrocampo avversario e fa partire un bolide dai trenta metri che punisce un distratto Padelli. La reazione del Toro non si fa attendere e la squadra di Ventura aumenta la pressione. All’87’ il rigore che chiude definitivamente i giochi: fallo di mano di Rinaudo, dal dischetto Cerci trasforma per il 3-3 finale. Un pareggio che non accontenta nessuna delle due squadre: nel prossimo turno il Livorno ospiterà l’Atalanta, mentre il Torino dovrà vedersela con la Roma capolista.

IL TABELLINO

LIVORNO-TORINO 3-3

Livorno (3-5-2): Bardi 7.5; Coda 6, Emerson 6.5, Ceccherini 6.5 (23' Mbaye 6); Schiattarella 7, Luci 6, Biagianti 6 (5' st Rinaudo 5.5), Greco 6 (18' st Piccini 6), Gemiti 5.5; Emeghara 6, Paulinho 6.5.

A disp.: Anania, Aldegani, Valentini, Lambrughi, Duncan, Benassi, Mosquera, Belingheri, Biasci, Borja. All.: Nicola 6.5

Torino (3-5-2): Padelli 6.5; Darmian 6, Glik 6.5, Moretti 5; D'Ambrosio 6 (40' Pasquale sv), Gazzi 5 (35' st Meggiorini sv), Vives 6, Bellomo 6, El Kaddouri 5.5 (1' st Barreto 5.5); Cerci 6.5, Immobile 6

A disp.: Berni, Gomis, Maksimovic, S. Masiello, Scaglia. All.: Ventura 6

Marcatori: 4' Immobile, 7' Glik, 41' st rig. Cerci (T), 25' Paulinho, 33' Greco, 17' st Emerson

Arbitro: Valeri

Ammoniti: Greco, Coda, Schiattarella, Rinaudo, Luci, Emeghara (L), Glik, Cerci Immobile (T)

Espulsi: nessuno