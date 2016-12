Serie A, Roma-Chievo 1-0, Borriello da record

11:46 - Vittoria storica per la Roma all'Olimpico contro il Chievo. Gli uomini di Garcia superano 1-0 la banda di Sannino, centrano la decima vittoria consecutiva dall'inizio del campionato e battono il record della Juventus di Fabio Capello della stagione 2005-2006. Nel primo tempo i giallorossi soffrono il pressing dei clivensi, ma poi passano al 68' grazie a un gol di Borriello, bravo a girare di testa un cross di Florenzi.

LA PARTITA

Nessuno "scherzetto". Ad Halloween per Garcia solo dolcetti. La sua Roma continua a vincere ed entra nella storia. Dieci partite, dieci successi. Un bilancio da paura, per rimanere in tema, che catapulta il tecnico francese nell'Olimpo della Serie A. E non soltanto per gli amanti dei numeri. L'ex allenatore del Lilla, infatti, non solo batte il record della Juve di Capello, ma regala anche al campionato una squadra sempre più solida e convincente. Un mix perfetto di tecnica, organizzazione di gioco, grinta e corsa. Indipendentemente dagli interpreti.



Senza Totti, Gervinho e Maicon, col Chievo i giallorossi infatti giocano a memoria. Nonostante la serata poco brillante, la banda di Garcia si muove bene, tiene palla e dà sempre l'impressione di poter far male appena accelera. Strootman, De Rossi e Pjanic domiano in mezzo al campo, dietro Castan e Benatia ringhiano, davanti Marquinho, Borriello e Ljajic provano a dare profondità alla manovra sugli inserimenti di Dodò e Torosidis.



Nel primo tempo è un assolo giallorosso, ma senza acuti e con un paio di brividi davanti a De Sanctis. Il Chievo sceglie infatti di pressare i portatori di palla e riesce a tenere lontana la Roma dalla propria area, senza rischiare molto. Ma De Rossi & Co. non hanno fretta e fanno girare il pallone con pazienza a caccia del guizzo giusto. Un tiki-taka alla francese, che costringe gli uomini di Sannino a chiudersi lentamente a riccio e a spendere molte energie. Da ultimi della classe, nei primi 45' i clivensi resistono alla corazzata giallorossa. Ma è solo questione di tempo.



Nella ripresa l'Olimpico alza la voce, la Roma spinge e la squadra di Sannino si rintana, serrando le linee. Borriello lotta e fa la sponda, ma i giallorossi sbattono contro il muro del Chievo. Garcia decide di cambiare gli esterni e fa entrare Florenzi e Balzaretti per dare vivacità e imprevedibilità alla manovra. Manco a dirlo, mossa perfetta: al 68' Florenzi inventa e Borriello segna il suo primo gol in questo campionato (undicesimo marcatore giallorosso della stagione - altro record), facendo esplodere lo stadio. Avanti di un gol e con un piede nella storia, i giallorossi poi mettono il match sui binari giusti e da grande squadra tengono i nervi saldi anche sugli ultimi assalti del Chievo, che invece incassa la sesta sconfitta consecutiva e vede avvicinarsi lo spettro dell'esonero per Sannino. Nella notte delle streghe, sorride invece il "mago" Garcia: Roma e la Serie A sono ai suoi piedi.

LE PAGELLE

Borriello 7,5: senza Totti si prende la squadra sulle spalle e porta la Roma nella storia. Lotta e segna, fa la sponda e si butta negli spazi. Garcia crede molto nelle sue capacità e lui lo ripaga nella serata più delicata dei giallorossi.

Pjanic 7: è il faro giallorosso. Recupera palla e imposta con precisione, regalando all'Olimpico dei lampi di classe.

Florenzi 6,5: entra e cambia la partita. Ha un altro passo rispetto a Marquinho e si vede. Suo l'assist per il gol partita, ma non solo. Sempre pronto a recuperare e raddoppiare. Preziosissimo

Ljajic 5: nota stonata della serata insieme a Marquino. Non accende mai la luce

Rigoni 6: il Chievo pensa più a difendersi e lui è l'unico a costruire gioco nella squadra di Sannino. Compito arduo, visti gli avversari

Paloschi 5: mai pericoloso, nel primo tempo sbaglia uno stop facile in area che avrebbe potuto cambiare il match

IL TABELLINO

ROMA-CHIEVO 1-0



Roma (4-3-3): De Sanctis 6; Torosidis 6, Benatia 6,5, Castan 6,5, Dodò 6 (20' st Balzaretti 6); Pjanic 7 (36' st Bradley 6), De Rossi 6,5, Strootman 6,5; Marquinho 5,5 (13' st Florenzi 6,5), Borriello 7,5, Ljajic 5.

A disp.: Lobont, Skorupski, Burdisso, Romagnoli, Jedvaj, Taddei, Ricci, Caprari, Di Mariano. All.: Rudi Garcia 7

Chievo Verona (3-5-2): Puggioni 6; Frey 5,5, Dainelli 6, Claiton 6 (17' st Papp 5,5); Sardo 5,5, Bentivoglio 5 (32' st Acosty 5,5), Rigoni 6, Hetemaj 5,5, Dramé 5,5 (21' st Estigarribia 5,5); Pellissier 5,5, Paloschi 5.

A disp: Squizzi, Silvestri, Bernardini, Pamic, Radovanovic, Sestu, Improta, Lazarevic, Kupisz, Ardemagni. All.: Giuseppe Sannino 5,5.