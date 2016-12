Serie A: niente derby per Alvarez e Montolivo, ammonizione con diffida per Allegri

17:38 - Niente derby per Alvarez e Montolivo, fermati per un turno dal giudice sportivo. L'argentino dell'Inter è stato espulso per doppia ammonizione contro il Napoli; ammonizione contro la Roma per il capitano del Milan, già diffidato. Sarà regolamente sulla panchina rossonera Allegri, ammonito con diffida "per avere, al 28° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale uscendo dall'area tecnica; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale".

Il giudice sportivo ha squalificato per una giornata altri dodici giocatori: Hernanes (Lazio), Cesar (Chievo), Cassano (Parma), Cuadrado (Fiorentina), De Rossi e Strootman (Roma), Duncan (Livorno), Farnerud (Torino), Gabbiadini (Sampdoria), Magnanelli (Sassuolo), Rossettini (Cagliari), Spolli (Catania).



La Juve dovrà pagare 5000 euro di multa per i cori ingiuriosi rivolti a un giocatore del Sassuolo. Questa volta i bambini non vengono citati nella nota ma anche loro si erano uniti ai più grandi durante Juventus-Sassuolo. Sfida giocata con la curva Sud affollata da 9.000 piccoli supporter. Come già accaduto contro l'Udinese, dalla Nord si sono fatti sentire i cori dei tifosi all'indirizzo del portiere avversario, Gianluca Pegolo. Al suo secondo rilancio si sono uniti anche i bambini, dalla Sud.