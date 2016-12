15 dicembre 2013 Serie A: Napoli-Inter 4-2, i nerazzurri scivolano a -7 dal terzo posto La squadra di Benitez vince con i gol di Higuain, Mertens, Dzemaili e Callejon: Pandev sbaglia un rigore, espulso Alvarez di CESARE ZANOTTO Tweet google 0 Invia ad un amico

00:54 - Nel posticipo della 16.ma giornata, l'Inter crolla a Napoli e scivola a 7 punti dal 3° posto. Al San Paolo finisce 4-2 per la squadra di Benitez, che apre le marcature con Higuain ma viene raggiunta da Cambiasso. Gli azzurri scappano con Mertens e Dzemaili, ma Nagatomo accorcia prima dell'intervallo. Nella ripresa la Beneamata rimane in 10 per l'espulsione di Alvarez e il Napoli segna il 4-2 con Callejon. Pandev sbaglia un rigore a tempo scaduto.

LA PARTITA

La notte del San Paolo è il primo, importante, spartiacque del campionato nerazzurro. Il Napoli tiene lontana la Fiorentina (a -5) e blinda il terzo posto, mentre l'Inter scivola a -7 dai partenopei ed è obbligata a rivedere i propri piani stagionali: senza un massiccio intervento sul mercato di gennaio, la qualificazione in Champions sembra un vero e proprio miraggio.



Mazzarri nel primo tempo cade nella trappola di Benitez, che lascia l'iniziativa ai nerazzurri per poi sprigionare tutto il proprio arsenale in ripartenza. Senza i polmoni di Behrami il centrocampo azzurro è affidato alla coppia Inler-Dzemaili, certamente più abituata a costruire che a difendere. Ma Rafa osa anche in attacco, dove alle spalle di Higuain ci sono Callejon, Mertens e Insigne. I nerazzurri, schierati con l'ormai classico 3 -5-1-1, occupano bene il campo ma faticano a colpire negli ultimi 20 metri. La fortuna del Napoli è quella di passare alla prima occasione, dopo 9 minuti: Nagatomo, di testa, respinge un lancio di Inler sul piede sinistro di Higuain, che da centro area non perdona. A questo punto, cioè all'alba della gara, si mette già male per la banda Mazzarri, costretta a scoprirsi per tentare il pareggio.



I limiti dell'Inter sono i soliti: la squadra vince il duello in mediana perché può contare su sei uomini (Guarin è decisamente più centrocampista che seconda punta), ma davanti è leggerissima. Palacio, svariando sul tutto il fronte d'attacco, offre un infinito lavoro per i compagni però poi, in mezzo all'area, manca quel centravanti in grado di finalizzare tutta la mole di gioco espressa. Dietro, invece, la difesa fa semplicemente acqua da tutte le parti. Dopo l'1-1 firmato Cambiasso (sinistro da pochi passi dopo una discesa a destra di Guarin), i nerazzurri sprofondano nel giro di due minuti: Mertens infila Handanovic dopo una disattenzione di Ranocchia (39'), Dzemaili segna il 3-1 grazie a un'imprecisa respinta del portiere sloveno (41'). Sembra chiusa, ma Nagatomo segue un tiro sporco di Guarin e rianima i compagni un istante prima del riposo (47').



Il secondo tempo si sviluppa sulla falsariga dei primi 45', nel senso che l'Inter comincia con attenzione salvo poi crollare da metà ripresa in poi. Il bivio si presenta al 21', quando Guarin calcia a botta sicura su invito di Palacio e Rafael - colpito al volto dal tiro del del colombiano - si salva in angolo. Poco dopo Alvarez, già ammonito, colpisce la sfera col braccio e viene espulso; condannando i suoi, di fatto, al tracollo. Rolando si perde Callejon al 36' e il Napoli vola sul 4-2, poi a tempo scaduto il neo entrato Pandev si fa parare un calcio di rigore da Handanovic (92').



Dopo tre pareggi consecutivi, l'Inter archivia la seconda sconfitta stagionale (la prima in trasferta) dopo quella con la Roma del 5 ottobre scorso. E se è vero che i nerazzurri hanno il miglior attacco del torneo (36 gol fatti), è altrettanto vero che la fase difensiva (18 gol presi nelle ultime 10 gare) mostra lacune imbarazzanti. Il ritorno a Napoli di Mazzarri, dopo quattro stagioni entusiasmanti, non poteva essere peggiore.

LE PAGELLE



Mertens 7,5 - Segna un gol pregevole e ne fa fare un altro, visto che la rete di Dzemaili arriva dopo una sua conclusione. Rapidità e tecnica, per un cocktail esplosivo.



Higuain 7,5 - Non perdona alla prima occasione buona, tutto l'attacco ruota a meraviglia intorno a lui.



Dzemaili 7,5 - Segna, difende, imposta, detta i ritmi. Quando si esprime a questi livelli, è tra i migliori centrocampisti del campionato.



Ranocchia 4 - E' il primo ad affondare, come spesso gli capita. Non c'è grinta, non c'è condizione atletica. Chiude una prestazione sciagurata stendendo Pandev in area di rigore.



Nagatomo 5 - Serve ad Higuain l'assist per l'1-0 ed è sempre in ritardo contro i vari Insigne, Mertens e Callejon. Disastroso in fase difensiva, tampona un minimo la sua prova con il gol del provvisorio 3-2.

IL TABELLINO



NAPOLI-INTER 4-2

Napoli (4-2-3-1): Rafael 6; Maggio 5,5, Albiol 6, Fernandez 6,5, Reveillere 5,5 (46' st Pandev 5); Dzemaili 7,5, Inler 6; Callejon 7, Mertens 7,5 (41' st Armero sv), Insigne 7; Higuain 7,5 (33' st Behrami sv).

A disp.: Reina, Colombo, Britos, Uvini, Armero, Cannavaro, Bariti, Radosevic, Zapata, Pandev. All.: Benitez 7

Inter (3-5-1-1): Handanovic 6; Campagnaro 5,5 (37' st Icardi sv), Ranocchia 4, Rolando 4,5; Jonathan 6, Taider 5,5 (16' st Kovacic 5,5), Cambiasso 6,5, Alvarez 5,5, Nagatomo 5; Guarin 6; Palacio 6.

A disp.: Carrizo, Castellazzi, J. Jesus, Andreolli, Pereira, Zanetti, Kuzmanovic, Wallace, Mudingayi, Icardi, Belfodil. All.: Mazzarri 5

Arbitro: Tagliavento

Marcatori: 9' Higuain (N), 36' Cambiasso (I), 39' Mertens (N), 41' Dzemaili (N), 47' Nagatomo (I), 36' st Callejon (N)

Ammoniti: Insigne, Inler (N); Ranocchia (I)

Espulsi: 26' st Alvarez (I) per doppia ammonizione

Note: Handanovic para un rigore a Pandev (N) al 47' st