Serie A: Milan-Roma 2-2, giallorossi rimontati due volte

10:18 - Finisce pari il posticipo della 16.ma giornata fra Milan e Roma: 2-2. I giallorossi partono forte e sbloccano con Destro dopo appena 13'. I rossoneri faticano a scuotersi, ma Zapata, su azione d'angolo, pareggia con una combinazione testa-ginocchio. Nella ripresa Gabriel prende il posto di Abbiati, ma al 50' atterra Gervinho in area di rigore: Strootman trasforma. Al 76' Muntari fissa il pari. Nel finale il Milan ci prova ma il risultato non cambia.

LA PARTITA

Un pari che fa un po' male, sull'una e sull'altra sponda. Anche se il Milan, che in avvio di ripresa rischiava di celebrare in anticipo il funerale della sua stagione, finisce rinfrancato per il pareggio. San Siro, che almeno all'inizio non vede brillare la stella di Totti (Garcia gli preferisce Destro, un tantino più rodato) assiste a un avvio spettacolare della Roma, sulla falsariga della vittoria si settimana scorsa con la Fiorentina. E, se vogliamo, della squadra che aveva deliziato il campionato prima dei quattro pareggi filati. Fraseggi rapidi, stretti, incontenibili. Soprattutto sulla corsia di sinistra, dove Dodò e Gervinho vanno a nozze e De Sciglio è maltrattato per tutto il primo tempo. Al 13', da quella parte, nasce il gol del vantaggio romanista: Strootman si inserisce spaccando in due la difesa del Milan, e serve a Destro il più facile degli appoggi: secondo gol consecutivo in campionato. Allegri prova a rialzare un centrocampo eternamente schiacciato sulla trequarti, ma l'operazione è assai ardua. Muntari – ma attenzione a non darlo per morto – è lento e svogliato, anche De Jong e Poli faticano, mentre Montolivo, di fatti il quarto centrocampista di serata, non riesce a sdoppiarsi bene fra le due fasi. Così i rossoneri si appellano a un po' di buona sorte: corner di Kakà, spizzata di Muntari e gol di Zapata. Il difensore colombiano, in un'escalation di condizione, tocca di testa e di ginocchio, mettendo alle spalle di un sorpreso De Sanctis. Sul fronte opposto Bradley si divora il nuovo vantaggio e reclama un gol fantasma che non si rivela tale (intervento provvidenziale di Bonera).

La partita assume dei connotati chiarissimi. La Roma ha facoltà di impostare e creare gioco, il Milan, che pian piano trova le misure anche dietro, si affida al gioco di rimessa. Anche se nel primo tempo, complice la scarsa vena di Kakà e Balotelli, le occasioni di dimostrarlo non sono tante. Anzi, la splendida coppia Zapata-Bonera continua a produrre prodigiosi recuperi che mettono i brividi a San Siro. Nell'intervallo Allegri è costretto a cambiare Abbiati (preda di qualche problema allo stomaco) con Gabriel. Le preghiere del portiere brasiliano però rimangono inascoltate e al 5' è già frittata: uscita a valanga su Gervinho – per fortuna del Milan defilato rispetto alla porta – e calcio di rigore inequivocabile. Gabriel se la cava con il giallo, ma Strootman rispedisce indietro i rossoneri: 2-1. Non è ancora la fine. La Roma, infatti, non affonda gli artigli e la squadra di Allegri lentamente risale il campo. Dopo aver sventato un paio di minacce (con Gervinho e Bradley), il Milan riesce a coinvolgere Balotelli e torna pericoloso. Kakà viene fuori da una fase di letargo e avvia l'azione del nuovo pari, cui partecipa anche Balotelli: tocco filtrante e controllo di Muntari, che si sistema il pallone sul destro e fulmina De Sanctis. Il finale è caotico e bellissimo: le folate, da una parte e dall'altra, non cambiano la sostanza delle cose. Balo è quello che va più vicino al colpaccio. Ma finisce 2-2.

Un punto, come detto, che danneggia entrambi. Al Milan resta una classifica inguardabile, a quota 19 punti, e la consapevolezza di non essere ancora squadra da zone alte. Alla Roma, peggio, costa il massimo distacco stagionale dalla prima della classe: -5 dalla Juve. E' vero che Garcia non ha ancora perso, ma a San Siro non c'è andato poi così lontano. Lottare per lo scudetto implica un'altro tipo di cattiveria, che questa squadra – bella e impossibile – non ha ancora acquisito.



LE PAGELLE

Muntari 6,5 - Il pubblico rossonero non accetta la sua ricerca smodata della giocata "difficile", così al primo errore lo becca sonoramente. Ma il finale è un crescendo di intuizioni e sostanza. Il gol del pari è un sollievo per tutti, meno che per la Roma

Destro 7 - Cecchino vero. La sua media-gol, dal freschissimo ritorno in campo, è promettente. Si fa trovare in area al momento giusto. Berlusconi chiede a Balotelli di giocare di più negli ultimi sedici metri: alla Roma c'è uno che lo fa benissimo

Kakà 6 - Nelle ultime gare (con Livorno e Ajax) ha perso un po' di smalto. La squadra tende a schiacciarsi ed è difficile accendere il motorino nella metà campo difensiva. Ma ha il merito di entrare nei due gol

Gervinho 7 - Meriterebbe anche mezzo voto in più se riuscisse a convertire in gol una delle sue implacabili galoppate. Ma due volte lo rimontano da dietro. Lento di riflessi, velocissimo di gambe. Vero enigma per De Sciglio

Balotelli 6,5 - Si accende tardi, ma lo fa bene. Magari non esegue alla perfezioni i compiti assegnati dal presidente alla vigilia, ma partecipa tanto all'azione e con l'ingresso di Matri può mettersi in proprio partendo da lontano. Grossolano errore al 92': buona preparazione (dribbling a De Rossi), tiro fuori

Benatia 7 - Gioca una gara magistrale. E' sempre sul pezzo e mostra grande tempismo. Non concede molto spazio ai rivali negli ultimi metri, è pronto a sbrogliare quando il forcing del Milan cresce d'intensità. Signor giocatore, ormai è assodato



IL TABELLINO

MILAN-ROMA 2-2

Milan (4-3-2-1): Abbiati 6 (1' st Gabriel 4,5); De Sciglio 5, Zapata 7, Bonera 6,5, Emanuelson 7 (44' st Zaccardo sv); Poli 5,5 (21' st Matri 5,5), De Jong 6, Muntari 6,5; Montolivo 5,5, Kakà 6; Balotelli 6,5. A disp.: Coppola, Mexes, Cristante, Saponara, Nocerino, Niang, Pazzini. All.: Allegri 6,5

Roma (4-3-3): De Sanctis 6; Maicon 6,5, Benatia 7, Castan 6 (45' Burdisso 6,5), Dodò 6,5; Bradley 6,5, De Rossi 6, Strootman 7; Ljajic 5 (36' st Florenzi sv), Destro 7 (19' st Totti 6), Gervinho 7. A disp.: Skorupski, Lobont, Torosidis, Jedvaj, Romagnoli, Ricci, Taddei, Marquinho, Mazzitelli. All.: Garcia 7

Arbitro: Rocchi

Marcatori: 13' Destro (R), 30' Zapata (M), 6' st rig. Strootman (R), 32' st Muntari (M)

Ammoniti: Gabriel, Kakà, Montolivo, Balotelli (M), De Rossi, Strootman (R)

Espulsi: -

Note: al 28' st espulso l'allenatore del Milan Allegri per proteste