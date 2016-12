Serie A: Milan-Lazio 1-1, Ciani risponde a Kakà

10:06 - Non è bastato un super gol di Ricardo Kakà al Milan per tornare alla vittoria in campionato. In casa contro la Lazio è arrivato solo un 1-1 che muove la rispettiva classifica, ma servendo poco a tutti. Rossoneri in vantaggio al 54' con la rete del brasiliano che pesca l'incrocio dei pali dal limite dell'area. Il pareggio però arriva al 72' con un colpo di testa di Ciani su assist di Candreva. Nel finale occasionissima per Klose.

FISCHI ASSORDANTI: ALLEGRI INVITATO ALL'ADDIO

Momento difficile in casa Milan. Al termine della partita pareggiata dai rossoneri contro la Lazio, è esplosa la rabbia dei tifosi. Fischi impietosi e accenno di contestazione per società e squadra, ma soprattutto per Massimiliano Allegri. Il tecnico è stato invitato a gran voce all'addio da una parte della tribuna. La dirigenza si è intrattenuta negli spogliatoi col tecnico e la squadra per fare un punto della situazione.

LA PARTITA

Due cerottini, uno per parte, che però non possono arginare le ferite di inizio stagione. Milan e Lazio non si fanno male, ma nemmeno del bene dopo l'1-1 di San Siro che frena, nuovamente, le rispettive corse in campionato. Due squadre acciaccate negli uomini, malate nell'animo e incapaci di credere fortemente alla vittoria hanno portato al più classico dei pareggi. Non è bastato al Milan scrivere nuovamente Kakà nel tabellino dei marcatori dopo 1613 giorni. Il suo eurogol, da applausi a scena aperta, resterà una gioia effimera per i tifosi rossoneri, così come la bella prestazione del numero 22.

E' Kakà infatti ad entrare sul taccuino degli appunti con regolarità e non solo per il gol. Nel primo tempo infatti si divora un paio di buone occasioni a bissare quelle non sfruttate a Parma. La magia del 54' ha però spazzato via tutti i timori sulla minestra riscaldata. Kakà c'è, può essere l'arma in più per i rossoneri che però, per il momento almeno, predica nel deserto. Da controaltare infatti alle giocate del brasiliano c'è ancora una volta la prestazione sottotono di Balotelli: sempre lontano dall'area e dal vivo del gioco, anche nel finale arrembante. Non solo per scelta sua, ovviamente. Il risultato è che di pericoli verso la porta di Marchetti non ne arrivano dal numero 45 che, al contrario, colleziona l'ennesimo cartellino giallo per proteste della sua carriera rossonera.

IL TABELLINO

Se il 4-3-3 di Allegri però non ingrana nella sostanza e nella forma, anche Petkovic - dall'altra parte - ci mette del suo, regalando un tempo buono alle statistiche. L'esperimento Hernanes-Ledesma in mezzo al campo con uno spregiudicato 4-4-2 sulla carta, in realtà molto rinunciatario, è fallito. Per questo il brasiliano viene sostituito al 45' con Onazi, ritrovando equilibrio e gamba in mezzo al campo. Perché il pareggio che ne consegue è giusto, punisce il Milan in una delle poche disattenzioni difensive, ma premia un atteggiamento migliore della Lazio nella ripresa. I rossoneri, appagati dal gol, smettono di giocare mettendosi a protezione della porta, fallendo miseramente la missione e subendo l'ennesimo gol di testa da Ciani. Klose e Floccari invece decidono per la grazia nel finale. Pareggio comunque dal forte sapore di cerotto per bambini. Evitare la sconfitta è sempre un bene, ma per riavvicinare le zone nobili della classifica prima o poi servono i tre punti. Per entrambe.

LE PAGELLE

Ciani 6,5 - Trova un gol importante che premia la sua incursione dalle retrovie. E' una ciliegina sulla torta in una partita ordinata dove mostra sicurezze poco esposte durante la sua avventura biancoceleste.

Kakà 7 - San Siro ritrova le sue sgroppate, la sua classe e i suoi gol. Una bella notizia in uno scenario desolante di gioco e pubblico.

Klose 5,5 - Non è al meglio e si vede. Spreca un clamoroso contropiede all'82' in una partita passata più a guardare gli altri che a giocare.

Hernanes 5 - Per tutto il primo tempo non la vede mai. Spesso tagliato fuori dal gioco, non entra in partita e viene tolto per la disperazione.

Balotelli 5 - Cresta o non cresta, orecchini o meno, il momento no di SuperMario continua. Palloni giocabili pochi, giocati bene ancora meno. Solo qualche tiro dalla distanza e il solito cartellino giallo per proteste.



IL TABELLINO

MILAN-LAZIO 1-1

Milan (4-3-3): Gabriel 6; Abate 5,5, Zapata 6, Zaccardo 6,5, De Sciglio 6; Montolivo 5,5, De Jong 6,5, Muntari 5 (30' st Poli 6); Birsa 5,5 (30' st Matri 5,5), Balotelli 5, Kakà 7 (39' st Robinho 5,5). A disp.: Abbiati, Amelia, Coppola, Constant, Vergara, Cristante, Emanuelson, Saponara, Niang. All.: Allegri 5,5.

Lazio (4-3-3): Marchetti 6; Cavanda 6,5, Ciani 6,5, Cana 6,5, Radu 6; Gonzalez 6, Ledesma 5,5, Hernanes 5 (1' st Onazi 6,5); Candreva 6,5 (45' st Pereirinha sv), Klose 5,5, Perea 5 (23' st Floccari 6). A disp.: Berisha, Strakosha, Elez, Ederson, Anderson, Keita, Tounkara. All.: Petkovic 6.

Arbitro: Damato

Marcatori: 9' st Kakà (M), 27' st Ciani (L)

Ammoniti: Muntari, Montolivo, De Sciglio, Balotelli (M); Radu, Cana (L)

Espulsi: nessuno