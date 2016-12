Serie A, Milan-Genoa 1-1: Gilardino risponde a Kakà, Balotelli sbaglia un rigore

10:09 - Continua la crisi del Milan, ormai a secco di vittorie in campionato da oltre un mese. I rossoneri sbattono anche sul Genoa: 1-1. Grandi contestazioni in curva Sud, ma la squadra di Allegri parte forte e Kakà, su pennellata di De Jong, sblocca al 4'. All'8' Gilardino pareggia su rigore. Balotelli, invece, non sfrutta il doppio regalo di Manfredini (espulso al 36') e calcia addosso a Perin dagli undici metri. Il portiere, nella ripresa, congela il pari.

LA PARTITA

Un colpo di testa di Birsa svirgolato da due passi e la conclusione goffa di Zapata a ridosso del 94', sono la fotografia della serata più nera della storia recente del Milan. Non tanto, e non solo, per la qualità e il cuore messi in campo (a tratti apprezzabili). Ma per una serie di concause – fra cui la sfrenata contestazione in curva Sud – che fanno scendere attorno alla squadra più titolata al mondo un alone di tristezza senza precedenti. Dopo 13 giornate di campionato i punti sono ancora 14: insufficienti per poter dire di ambire a qualcosa. Ritrovarsi con le mani vuote già a novembre spazientisce lo stadio, che alla fine fischia tutti incondizionatamente: dalla società, attaccata con alcuni striscioni pesantissimi durante la partita, all'allenatore, incapace di invertire la rotta, passando per i singoli (tutti tranne Kakà). Anche Mario Balotelli, "senza il quale la squadra non sarebbe in Champions" (cit. Galliani), deve provare sulla sua pelle i primi mugugni "veri" dell'avventura milanista.

Lo stesso Balotelli, che rinfrancato dall'esperienza in Nazionale, in settimana era uscito allo scoperto manifestando immensa voglia di riscatto in rossonero. Ma si sa, verba volant, così le intenzioni restano solo su siti e giornali. E Mario, sull'onda lunga della gare con Parma e Fiorentina – tanto per citarne due –, incappa nell'ennesima serata no, si divora il rigore che può dare una sterzata al match e abbassa la testa, segno di resa incondizionata. Il contorno non è granché. Matri sembra il Gilardino di qualche anno fa, beccato dai rimbrotti quando il pallone si avicina (sì, prima che lo calci). La difesa, privata di Mexes per un problema all'occhio nel riscaldamento, è come sempre enigmatica e dopo 8' una sciocchezza di Emanuelson fa cadere il castello di sabbia costruito da Kakà in apertura (gran gol su assist illuminante di De Jong dalla metà campo). Gila, l'ex tanto odiato, spiazza Abbiati e indirizza la partita sui binari del Genoa, che con Gasperini è reduce da sette gare senza sconfitta. Il Milan, invece, è alla settima senza vittoria (l'ultima, stentata, arrivò proprio a San Siro grazie a Birsa). Il finale del primo tempo è concitato. Manfredini frana su Balo e si becca il rosso, lasciando la squadra in dieci e Perin contro lo "spietato" Supermario, che stavolta gli calcia addosso.

Il portierino riscatta l'avvio in sordina e in apertura di secondo tempo nega la gioia del gol a Matri, preda forse di un incantesimo, e Kakà. Due colpi di testa respinti con altrettanti guizzi. La manovra del Milan si fa più continua, ma come al solito non è figlia del bel gioco, ma dell'approssimazione e un po' di cuore. De Jong, la solita diga a centrocampo, prova a spingere i compagni, ma è l'ingresso di Birsa (per l'acciaccato Muntari) a produrre occasioni. Lo sloveno, spesso ancora di salvezza in questa stagione, ci prova in tutti i modi: da fuori (due volte alto), in area (para Perin), di testa (già detto). I segnali allarmanti arrivano uno dopo l'altro e come consolazione finale non rimane che la doccia. L'unico luogo "sacro" dove i fischi di San Siro non possono più ferire questi vecchi eroi ormai in disarmo e senza corazza.



LE PAGELLE

Balotelli 4,5 - Dopo Reina, il primo a paragli un rigore da professionista, arriva Perin. Mario calcia debole e centrale e conquista un primato disgraziato: è il primo ad aver sbagliato due penalty in questo campionato. La media realizzativa non è più immacolata: siamo a 22 su 24. Del resto si è già detto

Antonini 7 - Sfodera una gran prestazione, prendendosi una piccola rivincita sull'allenatore che non ha più creduto in lui. Si trova a suo agio nella difesa a tre: attento in chiusura e utile in ripartenza, dimostra di saper ancora correre

Kakà 6,5 - Un film già visto: si carica la squadra sulle spalle dopo un gol spettacolare (il 97esimo in Italia), ma alla fine non può nulla di fronte alla mancanza di argomenti dei compagni. Era la 200.ma presenza in Serie A, eguaglia Prati a quota 71 per i gol realizzati nella massima serie

Gilardino 7 - Fa un lavoro disumano in fase di copertura, mostrando attaccamento alla causa e doti di sacrificio. Realizza anche il calcio di rigore e sfoga la sua gioia suonando il violino. Di fronte a quella che fino a qualche anno fa era la sua Scala

Emanuelson 6 - Commette subito un errore colossale, spingendo Vrsaljko in area e concedendo al Genoa l'immediato pari. Ma nella ripresa è uno dei più positivi. Da quella parte il Genoa è in costante apprensione per le sue discese, ma i cross non vengono quasi mai raccolti

Matri 5 - Sbagliata la mira, sbagliato l'atteggiamento. Sembra la vittima sacrificale di se stesso dopo un errore. Qualche discreto movimento, un paio di combinazioni con Balotelli. Ma siamo fermi al gol di Parma. E' costato 11 milioni



IL TABELLINO

MILAN-GENOA 1-1

Milan (4-3-1-2): Abbiati 6; Abate 5,5, Zapata 5,5, Bonera 6, Emanuelson 6; Poli 5 (28' st Robinho 5,5), De Jong 6,5, Muntari 5,5 (1' st Birsa 5,5); Kakà 6,5; Balotelli 4,5, Matri 5. A disp.: Gabriel, Coppola, Silvestre, Cristante, Constant, Saponara, Niang. All.: Allegri 5

Genoa (3-4-3): Perin 7,5; Antonini 7, Portanova 6, Manfredini 5; Vrsaljko 5,5, Biondini 6 (32' st Cofie sv), Matuzalem 6,5, Sampirisi 6 (1' st Bertolacci 6); Fetfatzidis 5,5 (1' st Marchese 6), Gilardino 7, Antonelli 6. A disp.: Bizzarri, De Maio, Gamberini, Lodi, Centurion, Stoian, Calaiò, Santana, Konate. All.: Gasperini 7

Arbitro: Gervasoni

Marcatori: 4' Kakà (M), 8' rig. Gilardino (G)

Ammoniti: Emanuelson, Zapata, Bonera (M), Biondini, Vrsaljko (G)

Espulsi: al 36' Manfredini (G) per fallo su chiara occasione da gol

Note: al 37' Perin (G) para un calcio di rigore a Balotelli (M)