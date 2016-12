Serie A: le formazioni ufficiali di Milan-Roma

20:27 - Ecco gli schieramenti della gara di stasera a San Siro per la sedicesima giornata di campionato

LUNEDI' 16 DICEMBRE

MILAN-ROMA ore 20.45 FORMAZIONI UFFICIALI

Milan (4-3-2-1): Abbiati; De Sciglio, Bonera, Zapata, Emanuelson; Poli, De Jong, Muntari; Montolivo, Kakà; Balotelli.

A disp: Gabriel, Coppola, Zaccardo, Mexes, Cristante, Saponara, Nocerino, Matri, Niang, Pazzini. All.: Allegri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Abate, Amelia, Silvestre, Robinho, Birsa, El Shaarawy, Constant

Roma (4-3-3): De Sanctis; Maicon, Benatia, Castan, Dodò; Bradley, De Rossi, Strootman; Ljajic, Destro, Gervinho.

A disp.: Skorupski, Lobont, Torosidis, Jedvaj, Burdisso, Romagnoli, Ricci, Taddei, Marquinho, Florenzi, Totti, Mazzitelli. All.: Garcia

Squalificati: Pjanic (1)

Indisponibili: Balzaretti, Borriello



LE ULTIME

Qui Milan: El Shaarawy starà fuori 2-3 settimane. Da valutare anche Abbiati che contro l'Ajax ha accusato dei fastidi all'adduttore. Dopo la grande prova contro gli olandesi Bonera spera nella conferma: dovrebbe affiancare Mexes, che potrebbe partire dal primo minuto al posto di Zapata. Ballottaggio Muntari-Poli. In avanti la grande sorpresa è Saponara: l'ex giocatore dell'Empoli affiancherà Kakà alle spalle di Balotelli. Confermato quindi il 4-3-2-1. Constant è out. Allegri ha convocato 21 giocatori: Abbiati, Coppola, Gabriel, Bonera, De Sciglio, Mexes, Zaccardo, Zapata, Cristante, Emanuelson, De Jong, Kakà, Montolivo, Muntari, Nocerino, Poli, Saponara, Balotelli, Matri, Niang, Pazzini.

Qui Roma: Marco Borriello a San Siro non ci sarà a causa di un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Anche Balzaretti, che continua a svolgere fisioterapia, verso il no a causa della persistente pubalgia. Sulla mediana Bradley sostituirà lo squalificato Pjanic, De Rossi ha risolto il problema all'alluce e ci sarà. In avanti è previsto il rientro di capitan Totti dal primo minuto nel tridente con Florenzi e Gervinho. Questi, in ordine alfabetico, i convocati da Garcia: Benatia, Bradley, Burdisso, Castan, De Rossi, De Sanctis, Destro, Dodò, Florenzi, Gervinho, Jedvaj, Ljajic, Lobont, Maicon, Marquinho, Mazzitelli, Ricci, Romagnoli, Skoruopski, Strootman, Taddei, Torosidis, Totti.



PARMA-CAGLIARI ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Parma (4-3-3): Mirante; Cassani, Paletta, Lucarelli, Gobbi; Acquah, Marchionni, Valdes; Biabiany, Cassano, N.Sansone.

A disp.: Bajza, Coric, Felipe, Mendes, Mesbah, Benalouane, Rosi, Obi, Munari, Amauri, Palladino. All.: Donadoni

Squalificati: Parolo (1)

Indisponibili: Pavarini, Galloppa, Okaka, Gargano

Cagliari (4-3-1-2): Avramov; Pisano, Rossettini, Astori, Avelar; Dessena, Nainggolan, Ekdal; Eriksson; Nenè, Sau

A disp.: Adàn, Murru, Oikonomou, Cossu, Perico, Ibraimi, Cabrera, Solinas. All.: Lopez

Squalificati: Conti (1)

Indisponibili: Ibarbo, Pinilla



UDINESE-TORINO ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Udinese (3-4-2-1): Brkic; Naldo, Danilo, Hertaux; Basta, Allan, Lazzari, Gabriel Silva; Pereyra, Bruno Fernandes; Di Natale.

A disp.: Kelava, Bubnjic, Badu, Mlinar, Dos Santos, Douglas, Widmer, Merkel, Pinzi, Maicosuel, Zielinski, Nico Lopez. All.: Guidolin.

Squalificati: Domizzi (1)

Indisponibili: Ranegie, Muriel, Benussi

Torino (4-4-2): Padelli; Maksimovic, Glik, Moretti, Darmian; Brighi, Vives, Farnerud, Pasquale; Cerci, Immobile

A disp.: L. Gomis, Berni, S. Masiello, Rodriguez, Gazzi, Basha, El Kaddouri, Bellomo, Meggiorini, Barreto. All.: Ventura

Squalificati: Gillet (fino a febbraio 2017)

Indisponibili: Bovo, Larrondo, D'Ambrosio



JUVENTUS-SASSUOLO ore 18:30

Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Vidal, Padoin, Pogba, Asamoah; Llorente, Tevez.

A disp.: Storari, Rubinho, Caceres, Motta, Ogbonna, De Ceglie, Peluso, Isla, Giovinco, Quagliarella. All.: Conte.

Squalificati: Marchisio (1)

Indisponibili: Pepe, Pirlo, Vucinic

Sassuolo (3-4-3): Pegolo; Antei, Bianco, Marzorati; Gazzola, Magnanelli, Marrone, Longhi; Missiroli, Zaza, Floro Flores

A disp.: Pomini, Pucino, Rossini, Farias, Chibsah, Kurtic, Schelotto, Laribi, Ziegler, Masucci, Alexe, Valeri. All.: Di Francesco

Squalificati: Berardi (1)

Indisponibili: Terranova, Gomes, Acerbi



LE ULTIME

Qui Juventus: Conte a centrocampo, oltre all'infortunato Pirlo, dovrà rinunciare a Marchisio per squalifica. Asamoah dovrebbe essere scelto per il ruolo di esterno sinistro, con Padoin che va a fare l'interno destro. Ballottaggio a destra tra Isla e Lichsteiner. In avanti conferma per la coppia Tevez-Llorente, con Quagliarella pronto a insidiare lo spagnolo. Giovinco ha recuperato dalla botta rimediata nel test contro il Chieri ed è stato convocato. Vucinic è out.

Qui Sassuolo: Pesante assenza per Di Francesco nella difficile sfida dello Juventus Stadium. Berardi dovrà infatti scontare una giornata di squalifica. Al suo posto nel tridente sono in lizza Missiroli e Masucci. Conferme per Floro Flores e Zaza. Per il resto la squadra non cambierà rispetto a quella scesa in campo nella sfida casalinga contro il Chievo. Il Coni ha sospeso Acerbi che non ci sarà contro la Juventus.



NAPOLI-INTER ore 20.45

Napoli (4-2-3-1): Reina; Maggio, Albiol, Fernandez, Armero; Behrami, Inler; Mertens, Callejon, Pandev; Higuain.

A disp.: Rafael, Colombo, Britos, Uvini, Reveillere, Cannavaro, Bariti, Dzemaili, Radosevic, Zapata, Insigne. All.: Benitez

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Zuniga, Mesto, Hamsik

Inter (3-5-1-1): Handanovic; Campagnaro, Ranocchia, Rolando; Jonathan, Taider, Cambiasso, Alvarez, Nagatomo; Guarin; Palacio

A disp.: Carrizo, Castellazzi, J. Jesus, Andreolli, A.Pereira, Zanetti, Kovacic, Kuzmanovic, Wallace, Mudingayi, Icardi, Belfodil. All.: Mazzarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Chivu, Mariga, Milito, Samuel

LE ULTIME

Qui Napoli: Reina e Behrami potrebbero farcela. Restano fortemente in dubbio per la gara del San Paolo, ma la loro condizione sarà valutata ora per ora. Decisiva comunque la rifinitura di domenica. Il portiere spagnolo proverà a farcela fino all'ultimo. Dzemaili in pole per il posto in mediana se Behrami darà forfait. Pandev sta meglio e potrebbe partire dal primo minuto con Callejon e Mertens alle spalle di Higuain.

Qui Inter: come annunciato, Icardi torna tra i convocati. Si rivede anche Kuzmanovic. Milito, ha spiegato Mazzarri in conferenza stampa, dovrebbe rientrare a gennaio contro la Lazio; convocazione rimandata anche per Samuel. Rolando ha vinto il ballottaggio con J. Jesus, che partirà dalla panchina. Sulla mediana Taider in vantaggio su Kovacic. Guarin giocherà alle spalle di Palacio. Torna Nagatomo sulla fascia sinistra.

