Serie A: le formazioni ufficiali della 17.a giornata

14:45 - Ecco gli schieramenti di tutte le gare della diciassettesima giornata di campionato

DOMENICA 22 DICEMBRE

ATALANTA-JUVENTUS ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Atalanta (4-4-1-1): Consigli; Del Grosso, Stendardo, Migliaccio, Brivio; Raimondi, Carmona, Cigarini, Bonaventura; Moralez; Denis

A disp.: Sportiello, Giorgi, Canini, Baselli, Kone, Gagliardini, Cazzola, De Luca, Scaloni, Canini, Brienza, Livaja. All.: Colantuono

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bellini, LucchiniJuventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Vidal, Pogba, Marchisio, Asamoah; Tevez, Llorente

A disp.: Storari, Rubinho, Ogbonna, Peluso, Isla, Caceres, Padoin, Motta, De Ceglie, Giovinco, Quagliarella. All.: Conte

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Pirlo, Vucinic, Pepe



HELLAS VERONA-LAZIO ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Verona (4-3-3): Rafael; Cacciatore, Moras, Maietta, Agostini; Romulo, Jorginho, Hallfredsson; Iturbe, Toni, Gomez

A disp.: Nicolas, Borra, Albertazzi, Gonzalez, Laner, Donati, Marques, Jankovic, Donadel, Longo, Martinho, Cacia. All.: Mandorlini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: CiriglianoLazio (4-1-4-1): Marchetti; Konko, Dias, Cana, Lulic; Ledesma; Candreva, Onazi, Biglia, Ederson; Klose

A disp.: Guerrieri, Strakosha, Ciani, Novaretti, Vinicius, Biava, Ledesma, Felipe Anderson, Perea, Cavanda, Floccari, Keita. All.: Petkovic

Squalificati: Mauri (fino al 2 maggio 2014), Hernanes (1)

Indisponibili: Gonzalez, Pereirinha, Berisha, Radu



ROMA-CATANIA ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (4-2-3-1): De Sanctis; Maicon, Benatia, Castan, Dodò; Bradley, Pjanic; Ljajic, Totti, Gervinho; Destro

A disp.: Skorupski, Lobont, Torosidis, Jedvaj, Burdisso, Florenzi, Taddei, Romagnoli, Ricci, Marquinho, Mazzitelli. All.: Garcia

Squalificati: De Rossi (1), Strootman (1)

Indisponibili: Caprari, Balzaretti, BorrielloCatania (4-3-3): Frison; Peruzzi, Rolin, Legrottaglie, Capuano; Izco, Guarente, Plasil; Barrientos, Bergessio, Castro

A disp.: Andujar, Ficara, Gyomber, Biraghi, Monzon, Peruzzi, Alvarez, Tachtsidis, Keko, Freire, Leto, Petkovic, Boateng. All.: De Canio

Squalificati: Spolli (1)

Indisponibili: Almiron, Bellusci



SAMPDORIA-PARMA ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Sampdoria (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Mustafi, Gastaldello, Regini; Palombo, Obiang; Eder, Krsticic, Soriano; Sansone

A disp.: Fiorillo, Costa, Fornasier, Rodriguez, Salamon, Renan, Pozzi, Gavazzi, Eramo, Petagna, Bjarnason, Wszolek. All.: Mihajlovic

Squalificati: Gabbiadini (1)

Indisponibili: nessunoParma (4-3-3): Mirante; Cassani, Felipe, Lucarelli, Gobbi; Acquah, Marchionni, Parolo; Biabiany, Amauri, Sansone

A disp.: Bajza, Coric, Mendes, Mesbah, Benalouane, Rosi, Obi, Okaka, Kone, Valdes, Palladino. All.: Donadoni

Squalificati: Cassano (1)

Indisponibili: Pavarini, Galloppa, Gargano, Paletta, Okaka





SASSUOLO-FIORENTINA ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Sassuolo (3-4-3): Pegolo; Antei, Bianco, Marzorati; Gazzola, Chisbah, Marrone, Longhi; Berardi, Zaza, Ziegler

A disp.: Pomini, Rosati, Rossini, Pucino, Kurtic, Laribi, Valeri, Floro Flores, Missiroli, Alexe, Masucci, Farias. All.: Di Francesco

Squalificati: Magnanelli (1)

Indisponibili: Terranova, Gomes, Acerbi, SchelottoFiorentina (4-3-3): Neto; Tomovic, Compper, Savic, Pasqual; Aquilani, Ambrosini, B. Valero; Ilicic, Rossi, Vargas

A disp.: Munua, Roncaglia, Alonso, Olivera, Wolski, Vecino, Mati Fernandez, Pizarro, Bakic, Matos, Joaquin, Rebic. All.: Montella

Squalificati: Cuadrado (1)

Indisponibili: Hegazi, Gomez, Rodriguez





TORINO-CHIEVO ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Torino (3-5-2): Padelli; Maksimovic, Glik, Moretti; Darmian, Brighi, Vives, Basha, Pasquale; Cerci, Immobile

A disp.: L. Gomis, Berni, S. Masiello, Rodriguez, Gazzi, Bellomo, Meggiorini, Barreto, Scaglia. All.: Ventura

Squalificati: Gillet (fino al 1/2/2017), Farnerud (1)

Indisponibili: Larrondo, Bovo, El Kaddouri, D'AmbrosioChievo (4-3-3): Puggioni; Frey, Dainelli, Papp, Dramé; Sardo, Rigoni, Hetemaj, Bentivoglio; Thereau, Paloschi

A disp.: Silvestri, Squizzi, Bernardini, Pamic, Dos Santos, Improta, Acosty, Lazarevic, Sestu, Ardemagni, Estigarribia, Pellissier. All.: Corini

Squalificati: Cesar (1)

Indisponibili: Calello, Claiton



INTER-MILAN ore 20.45

Inter (3-5-1-1): Handanovic; Campagnaro, Rolando, J. Jesus; Jonathan, Zanetti, Cambiasso, Taider, Nagatomo; Guarin; Palacio

A disp.: Carrizo, Castellazzi, Andreolli, Ranocchia, A.Pereira, Olsen, Kovacic, Donkor, Mudingayi, Icardi, Belfodil. All.: Mazzarri

Squalificati: Alvarez (1)

Indisponibili: Chivu, Mariga, Samuel, MilitoMilan (4-3-2-1): Abbiati; De Sciglio, Zapata, Bonera, Constant; Poli, De Jong, Muntari; Kakà; Balotelli, Matri

A disp.: Gabriel, Coppola, Mexes, Zaccardo, Cristante, Emanuelson, Nocerino, Saponara, Niang, Pazzini. All.: Allegri

Squalificati: Montolivo (1)

Indisponibili: Amelia, Silvestre, Robinho, El Shaarawy, Birsa, Abate

LE ULTIME

Qui Inter: il grande escluso del derby potrebbe essere Ranocchia. Rolando è in rampa di lancio per sostituire l'ex Genoa. Zanetti dovrebbe partire dal primo minuto. Taider preferito a Kovacic per sostituire lo squalificato Alvarez. In attacco Guarin supporterà Palacio. Icardi parte dalla panchina ma quasi sicuramente Mazzarri gli concederà spazio nella ripresa.

Qui Milan: formazione quasi obbligata per Allegri. Emanuelson è tornato a lavorare in gruppo venerdì mattina e potrebbe farcela. Constant rimane favorito per il ruolo di terzino sinistro. Al centro confermato il duo Bonera-Zapata. Centrocampo muscolare con Poli, De Jong e Muntari (Montolivo è squalificato). In avanti Kakà agirà alle spalle di Balotelli e Matri. SuperMario potrebbe però arretrare di qualche metro e affiancare il brasiliano.



